El calvario del cambio en Caracas

ABC Fuente

Marcelo es un periodista argentino. Aterrizó en Caracas con un fajo de dólares y el primer cambio que le hicieron fue de cinco mil bolívares cuando el oficial estaba a dos mil quinientos. “Fue un favor de una amiga que tenía ahorros pero apenas pudo cambiarme 50 dólares”, recuerda.

Días más tarde logró, por medio una colega, ponerse en contacto con cambistas informales con los que pudo mejorar su situación. “Me dieron ocho mil bolívares por dólar”, confirma. Marcelo pidió cambio de 100 y aguardó en su hotel a recibir el dinero. “Era un bulto tremendo. No cabía en la caja fuerte. Salía a la calle con enormes fajos en la mochila que, en realidad, no valían casi nada”, detalla.

El caso de María es diferente. Pudo obtener suficiente efectivo para pagar taxis, moto taxis y gastos ordinarios pero -añade- “sin la tarjeta venezolana no se qué hubiera hecho”. En su caso cambiaba euros, con mejor cotización oficial pero escasa demanda real en el mercado paralelo donde colocarlos no era fácil. La reportera afirma que tomó el único “atajo” que tenía al alcance. “Entregué 300 euros a cambio de una tarjeta de débito con la que pude funcionar. Todas las noches me mandaban el resumen de cuenta”. El plástico pertenecía a una tercera persona, a la periodista le facilitaron el número de cédula y la clave.

Los periodistas argentinos que se encuentran en Caracas padecen, como todos los venezolanos, el famoso corralito que inventara Argentina en 2001. Desde hace meses los límites para retirar billetes, oscilan entre 20.000 y 30.000 bolívares (menos de cuatro euros en el cambio negro) dependiendo del banco. En cuanto a la extracción de cajeros automáticos el límite diario viene a ser de 4.000 bolívares (unos cincuenta céntimos de euro en el mercado paralelo).

Los usuarios no tienen billetes a su alcance, no hay circulante en la calle y el gobierno sabe que fabricar billetes les sale más caro que el valor de ese mismo billete.