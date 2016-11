Paraguay: Venezuela quedará suspendida del Mercosur en diciembre

EFE Fuente

El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, dijo este lunes que, a partir del 1 de diciembre Venezuela estará suspendida y “sin voz” en el Mercosur y que continuará en estas condiciones hasta que no ratifique los compromisos que tiene que cumplir como “Estado asociado”.

Loizaga indicó a los periodistas que los coordinadores de los países fundadores de Mercosur (Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay) se reunirán este martes en Montevideo “para ir analizando la situación” de Venezuela, una vez que se diera a ese país una prórroga hasta diciembre para incorporar a su legislación el acervo jurídico del bloque.

Sin embargo, Loizaga destacó que Venezuela ya ha señalado que no podrá incorporar 112 resoluciones de Mercosur porque interfieren con su legislación interna.

“Eso no puede ser motivo para que no lo incorporen, porque cuando uno ingresa a un convenio o acuerdo internacional y tendrá algún tipo de colisión con su legislación interna, se hacen reservas, y Venezuela no ha hecho reservas en esto”, aseveró Loizaga.

Asimismo, comentó que tras el informe que desarrollen los coordinadores, los cancilleres se reunirán para tomar una decisión sobre Venezuela y el Mercosur.