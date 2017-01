Todos los autos que llegarán al mercado en 2017

Periodismo del Motor Fuente

La nueva generación de autos que se vienen para este año podría llegar a convertirse en un sueño hecho realidad para algunos mientras que para otros un deseo más para en alguna oportunidad poder obtener, la gran mayoría de estos autos no serán visto mucho en Venezuela.

Ya sea por si estás pensando en cambiar de coche próximamente o simplemente porque te gusta conocer qué es lo que está por venir en el mundo del automóvil, hemos querido prepararte un Especial en el que aparecen todos los coches que llegarán al mercado en 2017. Algunos ya han sido presentados en los diferentes salones que se celebran por todo el mundo, mientras que a otros todavía les quedan meses para ver la luz, pero todos ellos tienen una característica común: saldrán a la venta por primera vez a lo largo del 2017.

Además, este año 2017, a diferencia del que estamos a punto de abandonar, se presenta aún más cargado de novedades, lo que presumiblemente ha sido una avalancha de coches nuevos los que hemos ido conociendo a lo largo de 2016 y los que aún no han sido presentados ya que lo harán durante los primeros meses del año. ¡No te lo pierdas!

Los coches que llegarán en 2017:

Abarth 124 Spider: aunque ya hace meses que fue revelado y conocemos todos los detalles del nuevo roadster de la firma del escorpión que, como sabes, se basa en el Fiat 124 Spider, los clientes no podrán contar con las primeras unidades hasta 2017, lo que supone que aún nos queda una breve espera para poder disfrutar de su escape Record Monza y su mecánica turbo de 170 CV.

Alfa Romeo Giulia Veloce: Ya ha sido presentado, pero esta versión llega a los concesionarios en los últimos compases de este año 2016. Se situará entre la gama Alfa Romeo Giulia (prueba) más convencional y la versión más radical Quadrifoglio Verde. Además, fue el encargado de hacer debutar el motor de gasolina 2.0 turbo con 280 CV.

Alfa Romeo Stelvio: el primer SUV moderno de la firma italiana debutó en el Salón de Los Ángeles 2016, aunque las primeras unidades no llegarán hasta mayo de 2017. Comparte plataforma con el mencionado Giulia, así como motorizaciones y la nueva firma de diseño de Alfa Romeo. Además, se ha postulado para batir el récord de vuelta a Nürburgring dentro del segmento de los SUV deportivos.

Alpine AS1 2017: el primer modelo de la resurgida Alpine llegará como un deportivo de motor central turbo de 1.8 litros y unos 250 CV de potencia, aunque probablemente haya una variante con 300 CV. Por el momento, conocemos algunas imágenes con denso camuflaje y que contará con una edición especial para conmemorar el lanzamiento.

Aston Martin V8 Vantage: los ingenieros de la firma británica ya trabajan en el desarrollo de la nueva generación del V8 Vantage, el cual heredará el diseño exterior compartido con lo que hasta ahora nos ha mostrado el Aston Martin DB11, así como dos versiones: 400 y 450 CV.

Audi A5 Sportback: la renovada gama A5 de Audi seguirá contando con su versión particular de cinco puertas, un modelo completamente nuevo basado en la plataforma MLB que puso en escena el nuevo Audi A4 (prueba). La nueva imagen permite un incremento de la longitud y una reducción de la altura, ganando espacio y afeitando unos kilogramos sobre la báscula.

Audi Q5: Presentado en el Salón de París 2016, la segunda generación del Q5 se asienta sobre la avanzada plataforma modular MLB, lo que supone una mayor distancia entre ejes y una carrocería más larga, aunque reduce el peso ligeramente.

Audi RS3 Sedán: la versión más picante para el Audi A3 Sedán fue presentada en Los Ángeles 2016. Comparte el mismo motor de cinco cilindros y 2.5 litros TFSI del Audi RS3 Sportback (prueba), pero gana potencia hasta los 400 CV. Sin embargo, por el momento solo está confirmada su comercialización en Estados Unidos, sin ninguna palabra por parte de la marca con respecto a Europa.

BMW Serie 5: el BMW Serie 7 (prueba) ha sido la antesala del Serie 5 al estrenar la plataforma modular CLAR donde también se asienta la berlina intermedia. Es hasta 100 kilogramos más ligero que su predecesor, disponible con una gama de cinco motorizaciones, dos diésel, dos gasolina y un híbrido. Destaca por su dotación tecnológica.

BMW Serie 6: el Serie 6 se estrena con una sutil actualización que llegará en la próxima primavera y ofrecerá nuevas opciones de personalización. Los cambios afectan tanto a la variante Coupé, como al Grand Coupé y el Cabrio, las tres variantes que integran la gama.

BMW i8 Spyder: la tan esperada versión descapotable del BMW i8 (prueba) fue confirmada hace unos meses y, al parecer, BMW ya estaría trabajando en su desarrollo. Se espera que comparta todas las características técnicas y mecánicas con su hermano de techo duro.

BMW X2: el prototipo fue presentado recientemente y, como tal, se espera que el próximo año, la firma bávara nos deleite a todos con una versión de producción. Su llegada supondrá completar la parte inferior de la gama de SUV y crossover de BMW. Los rumores apuntan a una versión de corte coupé del BMW X1 (prueba).

Bugatti Chiron: el Chiron fue presentado hace meses, concretamente en el Salón de Ginebra 2016, pero será en 2017 cuando los clientes reciban las primeras unidades. Es el sucesor del Veyron y equipa un potente motor W16 de 8.0 litros con cuatro turbos que ofrece una potencia total de 1.500 CV. Inicialmente estará limitado a 420 km/h, aunque en Bugatti ya hablan de una velocidad máxima de 463 km/h.

Chevrolet Camaro ZL1: es la versión más potente de la sexta generación del Chevrolet Camaro, y está disponible tanto en carrocería coupé como convertible. Su mecánica es compartida con el Chevrolet Corvette Z06, un V8 sobrealimentado de 6.2 litros que ofrece una potencia de 659 CV. Es, hasta ahora, el Camaro de producción más potente hasta la fecha.

Citroën C3: la tercera generación del utilitario de segmento B de Citroën ha debutado con el nuevo lenguaje de diseño de la marca, una firma de estilo que ya hemos visto en los exitosos Citroën C4 Cactus (prueba) y Citroën C4 Picasso. Incluye una amplia gama de accesorios y componentes de seguridad, así como una familia de propulsores compuesta por cinco motorizaciones diferentes.

Dacia Sandero y Logan: un restyling completo ha permitido la actualización de la gama de propulsores, un nuevo cambio robotizado Easy-R para sus versiones dCi y TCe de 90 CV, así como retoques estéticos en el exterior e interior, incluso mejoras en ergonomía.

Dacia Duster: el superventas de la firma rumana será totalmente renovado tanto por dentro como por fuera en lo que parece ser un salto generacional. Esto le permitirá seguir siendo un enfoque más todoterreno y menos SUV, aunque a un precio económico, signo distintivo de la marca.

Ferrari LaFerrari Aperta: la versión descapotable del Ferrari LaFerrari ha tardado en llegar, pero presenta todo el potencial de la variante coupé, con un estilo inconfundible. Además del sistema de propulsión híbrido de 963 CV, las prestaciones de infarto y el hecho de ser uno de los coches más deseados del momento, Ferrari no ha dudado un segundo en conmemorar el 70º aniversario de la fundación de la compañía con este coche.

Fiat 500L: tras el restyling del Fiat 500, en el que se basa, se espera que una actualización a lo largo del próximo año permita a la versión más grande mostrar una imagen renovada. Se esperan cambios estéticos y mejoras de equipamiento, también disponibles para los modelos Trekking y Living.

Fiat Tipo GLP: como no podía ser de otra forma en la firma de Turín, el nuevo Fiat Tipo también incorporará a su oferta las variantes con GLP. Está previsto que llegue a la carrocería sedán del Fiat Tipo con motor 1.4 litros de 120 CV.

Ford Kuga: este año fue actualizado, pero el próximo año se volverá a presentar un restyling que afectará a su nivel de equipamiento y a sus motores. Incluirá en la gama el nuevo propulsor 1.5 TDCi diésel de 120 CV que reemplazará al 2.0 TDCi de idéntica potencia, lo que le permitirá reducir las emisiones y consumos sin disminuir las prestaciones.

Ford Ka+: la gama Ka se actualiza con un giro por completo de su concepto, pasando de ser el más pequeño de la marca a tener más en común con el Ford Fiesta. Sigue siendo un utilitario, pero ahora mejora su habitabilidad, animado con motores Ti-VCT de 1.2 litros con 70 y 85 CV de potencia.

Ford GT: el nuevo GT ya ha iniciado su comercialización, pero las primeras unidades no llegarán hasta el próximo año. El superdeportivo reinventado de la firma americana incluirán un motor EcoBoost de 3.5 litros V6 con una potencia que rondará los 600 CV, cifra que, por el momento, Ford no ha confirmado.

Ford Kuga Vignale y Edge Viganle: la familia Vignale se prepara para recibir a los dos SUV de la parte superior de la gama durante los dos próximos meses. Como en cualquier otro modelo que recibe este tratamiento, se esperan nuevos acabados para el interior, cueros de alta calidad y retoques estéticos para la carrocería.

Ford Fiesta: la nueva generación del superventas de segmento B de Ford acaba de ser presentado con un salto considerable en cuanto a diseño. Cuenta con cuatro acabados versiones diferentes -Fiesta ST-line, Fiesta Titanium, Fiesta Vignale y Fiesta Active-, así como diferentes características que lo convierten en un coche más grande, seguro y eficiente.

Honda Civic 5 puertas: un sedán con una longitud de 4.497 mm, una anchura de 1.800 mm y una altura de 1.421 mm. Deriva directamente de la versión americana del Civic, por lo que no guarda mucho parecido con la versión europea del compacto, aunque ofrece mayor habitabilidad, un enorme maletero y diferentes motorizaciones que incluirán, en un futuro, una versión Type R.

Hyundai i30: la tercera generación del compacto surcoreano fue presentada hace unos meses, pero no será hasta los primeros compases de 2017 cuando llegue a los concesionarios. Un renovado diseño le permite ‘europeizarse’ para competir de tú a tú con sus rivales del Viejo Continente.

Hyundai Genesis CRDi 200 CV: la berlina premium de Hyundai aterrizó en Europa con tres mecánicas disponibles, todas ellas de gasolina. Sin embargo, a partir de abril de 2017, se sumará un cuarto propulsor diésel CRDi con una potencia de 200 CV.

Hyundai Ioniq Híbrido Enchufable: mientras que el Hyundai Ioniq (prueba) ya ha sido presentado y puesto a la venta en España, las tres variantes que la marca nos prometió aún no están en activo. A la versión totalmente eléctrica y al híbrido tradicional se sumará, en junio del próximo año, la versión plug-in híbrida enchufable.

Hyundai i30 CW: la versión con carrocería familiar de la nueva generación del i30 llegará en julio de 2017. Se espera que cuente con todos los avances que la marca ha implementado en el compacto, así como su gama de motores renovada y su nueva firma de diseño.

Hyundai i30 N: sabemos que llevan meses desarrollándolo, y que incluso ha sido cazado vistiendo la carrocería de la anterior generación mientras era sometido a pruebas en el Centro Técnico de Hyundai en Nübrugring. Se especula entre un motor turbo de 2.0 litros con 300 CV o una versión más reducida de 1.6 litros. Aún tendremos que esperar a noviembre de 2017 para descubrirlo.

Infiniti Q60: fue presentado en el Salón de Detroit de 2016, en enero de este año, pero no será hasta el próximo año cuando lo veamos en acción. Presentará tres mecánicas de gasolina, transmisión automática, propulsión trasera y un opcional de tracción integral. Es uno de los coupé más prometedores para los próximos años.

Jaguar XKSS: resucita casi 60 años después de que la última unidad fuera fabricada. La firma británica ha creado un nuevo XKSS siguiendo las especificaciones exactas del modelo de 1957, un adelanto de las nueve unidades que producirán para algunos de sus clientes más acaudalados a comienzos de 2017. ¡Solo nueve unidades a 1,17 millones de euros cada una!

KIA GT: por el momento es un misterio la mayoría de sus detalles, pero sabemos que será algo más grande que el KIA Óptima (prueba) y que contará con un V6 de 380 CV. Se espera para finales del próximo año, sin embargo.

KIA Rio: la nueva generación del utilitario surcoreano llega con una imagen completamente renovada, ahora más juvenil y deportivo. Crece en tamaño, hasta los 4,06 metros, es más ancho y algo más bajo. Además, estrena motorizaciones, tecnología y acabados de mayor nivel para mantenerse a la altura de sus homónimos europeos.

KIA Picanto: por el momento tan solo hemos visto unos bocetos del urbanita de KIA, pero ya sabemos que promete una mejora en acabados y motores. Está previsto que comparta algunos propulsores con el Rio, como el 1.0 litros T-GDI, aunque se mantendrá por debajo en la gama de modelos actual.

KIA Óptima híbrido: con solo 1,6 litros a los 100 kilómetros, según KIA, la versión híbrida enchufable del Óptima llegará al mercado en marzo de 2017 y estará equipado con un motor de gasolina de 2.0 litros y 156 CV de potencia en combinación con uno eléctrico de 68 CV. La potencia combinada del sistema híbrido será de 205 CV.

KIA Niro híbrido: durante la segunda mitad del año 2017, KIA tiene previsto el lanzamiento de la versión híbrida enchufable del KIA Niro, la cual se unirá al Niro híbrido que ya se comercializa, un movimiento muy parecido al de Hyundai con el Ioniq. Por el momento no se sabe si formarán el trío con la versión totalmente eléctrica.

Land Rover Discovery: la quinta generación del exitoso 4×4 de siete plazas de Land Rover presenta una imagen más dinámica que nunca, se combina con grandes dosis de tecnología y eficientes motorizaciones. Ya se pueden hacer pedidos en los concesionarios españoles de este coche, aunque eso sí, las primeras unidades no llegarán hasta la primavera de 2017.

Range Rover Sport 2.0d: al igual que en el Jaguar XE (prueba), la familia Ingenium dará vida a un 2.0 litros diésel de 240 CV para el Range Rover Sport. Este propulsor ya es responsable de mover al Range Rover Evoque o al Discovery Sport, con potencias de 150 y 180 CV.

Range Rover Evoque 2.0 GTDi: como en el caso anterior, el Range Rover Evoque se beneficia de un nuevo propulsor de gasolina de la familia Ingenium. Se trata de un cuatro cilindros de 2.0 litros, con 200 y 240 CV de potencia, que reemplazará a los actuales i4.

Lexus IS 300h: la berlina mediana de la firma premium japonesa se suma a una puesta al día tras adoptar algunos rasgos de diseño del coupé RC. Cuenta con nuevos ajustes que le permiten optimizar su aerodinámica, así como sutiles cambios en el interior y una nueva pantalla central de mayor tamaño.

Lexus LC 500: el nuevo coupé de Lexus llega para complementar la gama. En lugar de seguir la línea del Lexus RC F (prueba), en esta ocasión se han decantado por una profunda reducción de peso del conjunto, mientras que se han decantado por un motor V8 de 5.0 litros con 467 CV para darle vida.

Lexus LC 500h: se trata de la versión híbrida del LC 500, aunque en esta ocasión equipa un motor V6 de 3.5 litros y aspiración natural asociado a una transmisión automática de cuatro velocidades montada en la parte posterior junto a un motor eléctrico, lo que arroja una potencia combinada de 359 CV que le permite pasar de cero a 100 km/h en menos de 5 segundos.

Lamborghini Aventador S: es la primera actualización de importancia que sufre el superdeportivo desde su presentación en el año 2012. Destaca por sus modificaciones estéticas, sobre todo en la parte frontal y en la zaga, y en su motor, que aumenta 40 caballos, con lo que ahora suma 740, y por su nuevo modo de conducción personalizable EGO.

Lamborghini Centenario: elegido para conmemorar el centenario del fundador de la compañía, Ferruccio Lamborghini, el Centario se basa en el Aventador, pero estrena un nuevo interior, exterior y retoques en la parte mecánica que le permiten entregar 770 CV de potencia de su motor V12 de aspiración natural. Se fabricarán 40 unidades, 20 coupés y la otra mitad roadster.

Mazda MX-5 RF: una vuelta de tuerca al popular roadster de Mazda. El RF equipa un revolucionario techo tipo targa retráctil que le permite ofrecer un nuevo concepto de conducción al aire libre a los compradores. Ofrecerá, sin embargo, las mismas características, comodidades, equipamiento y motorizaciones que la versión estándar.

Mercedes Clase E All-Terrain: la versión campera del recién presentado Mercedes Clase E 2016 (prueba) debuta en un segmento donde Audi y Volvo se repartían todas las ventas. La carrocería Estate del Clase E incrementa la altura libre al suelo en 35 mm, lo que permite llegar hasta los 156 mm en su configuración más alta. Gana protecciones específicas para la carrocería, unas llantas más grandes con neumáticos adaptados y el sistema de tracción a las cuatro ruedas 4Matic.

Mercedes-AMG GT R: se trata de la versión más picante y agresiva del Mercedes-AMG GT S (prueba). Incluye un kit de carrocería específico para mejorar la aerodinámica, mejora la suspensión y el sistema de frenos, mientras que su mecánica V8 biturbo de 4.0 litros ahora arroja una potencia de 580 CV y un par motor de 700 Nm. Además, ha registrado uno de los mejores tiempos de vuelta a Nürburgring para vehículos de producción.Mercedes-AMG GT C Roadster: por otro lado, la versión descapotable del AMG GT ha debutado este año, aunque no la veremos en los concesionarios hasta 2017. Entre las novedades que incluye, destaca la versión GT C Roadster, la cual ha sido reajustada como la más potente de la gama descapotable al contar su motor biturbo V8 4.0 con una potencia de 557 CV y 680 Nm de par motor.

Mitsubishi Outlander: el SUV estrella de Mitsubishi se actualizará en enero en términos de diseño exterior y equipamiento, especialmente en materia de seguridad. La versión híbrida, Mitsubishi Outlander PHEV (prueba), incluirá un nuevo programa eléctrico que maximizará el uso de este motor durante la marcha, mejorando los consumos y la respuesta del acelerador.

Mitsubishi ASX: por su parte, el SUV compacto de la marca japonesa también recibirá un sutil restyling el primer mes de 2017. Con un diseño que, hasta el momento no ha variado en exceso del originalmente presentado, se esperan retoques estéticos y la introducción de elementos de conectividad y seguridad adicionales.

Mitsubishi GT-PHEV: la siguiente fase en la hibridación de Mitsubishi tiene nombre propio: GT-PHEV. Presentado ya como un prototipo futurístico, este nuevo crossover híbrido enchufable contará con un rango de autonomía eléctrica de 120 kilómetros y estará impulsado por un motor de combustión tradicional y tres propulsores eléctricos, dos de ellos a modo de tracción integral y el tercero actuará como generador.

Nissan Micra: la nueva generación del popular utilitario de Nissan se renueva por completo. Basado en el diseño prototípico del Nissan Sway Concept presentado en 2015, el nuevo Micra introduce una renovada gama de propulsores, más acabados, mayor personalización y sistemas de asistencia a la conducción y de seguridad presentes en segmentos superiores, una estrategia para posicionar al modelo como líder del segmento B.

Opel Zafira: el monovolumen de Opel se renueva por completo y se centra en dos aspectos destacados: la capacidad del maletero y la modularidad de sus plazas. Concebido con cinco asientos inicialmente, el nuevo Zafira ofrece dos plazas adicionales en el maletero que se pueden configurar libremente, mientras que la capacidad de carga parte de los 710 litros.

Opel Ampera-e: el primer modelo de la ofensiva eléctrica de la firma de Rüsselsheim hasta 2020. Se presenta como una opción que pretende liderar en su segmento con un rango de autonomía con una sola carga de 500 kilómetros, mientras que su precio será mucho más asequible que la del anterior Ampera de 2011.

Opel Insignia Sport Grand Sport: la segunda generación del Opel Insignia (prueba) gana el apellido Grand Sport, mejorando gracias a una distancia entre ejes mayor, una longitud incrementada y una habitabilidad mayor. Además, una reducción de peso que puede llegar a ser de 175 kilogramos en comparación con el anterior modelo es otra de sus bazas. Saldrá a la venta tras ser presentado en el Salón de Ginebra 2017, en marzo del próximo año.

Peugeot 508: tras la renovación del Peugeot 3008 y el Peugeot 5008, llega el turno de la berlina de segmento D. Estará concebida sobre la arquitectura EMP2, contará con un diseño innovador, el revolucionario i-Cockpit de la marca y la mejor selección de motores. Por otro lado, la conducción autónoma será uno de sus principales reclamos, aunque tendremos que esperar a finales del próximo año para verlo.

Peugeot 308: el modelo estrella de Peugeot, aunque ya cuenta con todo lo último de la compañía, ya sea la última plataforma disponible, el i-Cockpit de la compañía y la última gama de propulsores, recibirá en marzo de 2017 un sutil lavado de cara estético, una serie de ajustes en el chasis y una mejora de equipamiento.

Porsche 911 GT3: una de las puntas de lanzas de la gama 911 de Porsche recibirá una serie de cambios estéticos en enero del próximo año como parte del restyling al que han sometido al modelo. Esto supondrá la llegada de nuevas tomas de aire, retoques en el apartado aerodinámico, un nuevo splitter delantero, una optimización del alerón trasero y un novedoso extractor aerodinámico inferior.

Porsche 911 GT2 RS: Porsche ya trabaja en el que será el 911 más radical hasta la fecha. Los rumores ya hablan de una potencia cercana a los 700 CV, un brutal kit aerodinámico y todo el enfoque que puedas imaginar para una jornada en los mejores circuitos de carreras del mundo. Pocos detalles adicionales conocemos, pero sabemos que llegará a finales de 2017.

Renault Zoe: el eléctrico de Renault se ha actualizado con una nueva batería que promete el doble de autonomía (400 kilómetros) que la versión anterior (240 kilómetros). Esto se debe a la inclusión de baterías más grandes y a la optimización del sistema de propulsión eléctrico, con la intención de alcanzar 300 kilómetros de autonomía real.

Renault Koleos: la plataforma C/D de la alianza Renault-Nissan permitirá que conozcamos la nueva generación del Koleos. Éste será más largo, con aproximadamente 4,70 metros de longitud, lo que le permitirá contar con hasta siete plazas, como ya ocurre con el Nissan X-Trail.

SEAT León: la tercera generación del León acaba de sufrir un restyling de mitad de ciclo basado en la llegada del SEAT Ateca (prueba) a las filas de la compañía. Hereda la amplia batería de asistentes a la conducción y sistemas de seguridad, la última generación del sistema de infoentretenimiento con una pantalla táctil mejorada y menos botones, nuevos motores, un nuevo acabado y diferentes retoques estéticos.

SEAT Ibiza: la nueva generación está prevista para su debut en febrero de 2017. La plataforma MQB dará soporte a la quinta generación, mientras que sus dimensiones no variarán en exceso de las actuales, aunque sí ofrecerá mayor habitabilidad y un maletero más grande. Recordemos que en mayo de 2015 ya fue sometido a un restyling exhaustivo.

SEAT Alhambra: en junio de 2017, el monovolumen de gran capacidad de SEAT será sometido a un intenso lavado de cara, aunque lo más destacado es la llegada del Alhambra X-Perience, al hilo de lo que ya nos ofrece el SEAT León X-Perience (prueba): una altura sobreelevada, nuevas llantas más grandes y protección para los bajos de la carrocería.

SEAT Arona: tras la llegada del Ateca, SEAT espera introducir un nuevo SUV compacto a lo largo del próximo año. La firma española ha dejado claro que no se tratará de una versión reducida del Ateca, sino que compartirá la plataforma de construcción modular MQB con el nuevo SEAT Ibiza.

Skoda Superb SportLine: se trata de un nuevo acabado para el Skoda Superb (prueba), el cual añade selectos accesorios para darle un toque muy personal tanto por fuera como por dentro a la berlina más grande de la firma checa.

Skoda Kodiaq: el primer SUV de Skoda por fin ha aterrizado, y lo ha hecho con una carrocería con espacio para hasta siete pasajeros, las últimas soluciones de almacenamiento para el habitáculo y un enorme maletero de 2.065 litros. Los últimos motores de la marca y lo último en asistentes de seguridad y ayudas a la conducción en crossover que promete robar algunas ventas gracias a un precio competitivo.

smart fortwo y forfour eléctricos: tanto la versión de tres como la de cinco puertas contarán, desde los primeros compases de 2017, con sendas variantes con sistemas de propulsión eléctricos. smart está decidido a darlo todo en un intento por electrificar poco a poco su gama, prometiendo una excelente autonomía y unos tiempos de recarga muy ajustados.

Suzuki Ignis: la firma japonesa retoma esta denominación para crear un SUV llamativo, divertido y juvenil que se asentará sobre la base de la plataforma del Suzuki Baleno.

Suzuki Swift: estamos ante la llegada de una nueva generación del utilitario de Suzuki. Conservará un diseño llamativo, junto a una mejora de los materiales, una reducción del peso y la introducción de nuevos motores turbo de gasolina, propulsores ya disponibles en otros modelos de la compañía.

Toyota GT86: el deportivo puro de Toyota se renueva de cara a 2017 con nuevas ópticas de LED y parachoques de estilo más agresivo, así como una nueva tapicería y un volante más deportivo. Nuevos muelles, amortiguadores y reglajes en busca de una mayor agilidad, completarán la fórmula del éxito del GT86.

Toyota C-HR: ha tardado en llegar, pero al fin está aquí el nuevo SUV de la marca. En España se comercializará únicamente con la mecánica híbrida del Toyota Prius, ofreciendo una potencia combinada de 122 CV, sin embargo, cuenta con una estética deportiva y agresiva, con la cual Toyota pretende captar la atención de nuevos compradores que encajen en el estilo del Toyota C-HR (prueba).

Volkswagen Golf: el superventas de Volkswagen se ha sometido a un lavado de cara de mitad de ciclo de esta séptima generación. Los cambios afectan a toda la gama, con cambios estéticos, un nuevo sistema de infoentretenimiento y mayor conectividad, asistentes, sistemas de seguridad y ayudas a la conducción. A esto se suma el Volkswagen Golf GTI, que además gana en potencia hasta los 245 CV; el Volkswagen e-Golf, con una mayor autonomía que alcanza los 300 kilómetros con una sola carga; y el Volkswagen Golf R, el cual mejora en rendimiento hasta los 310 CV.

Volkswagen Tiguan Allspace: la esperada versión de siete plazas del Volkswagen Tiguan (prueba) debutará en el Salón de Detroit 2017, por lo que se espera que llegue a los mercados a continuación. En Europa gana el apellido Allspace en la denominación y su distancia entre ejes será 11 cm mayor que la de la versión estándar. Tendremos que esperar al mes que viene para conocer todos los detalles.

Volkswagen Polo: como en el SEAT Ibiza, la sexta generación del Polo se adaptará a la plataforma MQB del grupo Volkswagen. Su longitud crecerá hasta los 4,17 metros, acercándose con ello aún más al Golf. Mejorará en dinamismo, eficiencia y confort de marcha, con un ahorro de peso estimado en 70 kilogramos con respecto al modelo actual.

Volvo V90 Cross Country: se trata de la versión campera del Volvo V90 (prueba). Al igual que ocurre con el Clase E All-Terrain de Mercedes y con el Audi A6 Allroad, este familiar incluye una mayor altura libre al suelo, protecciones específicas para los bajos de carrocería y un avanzado sistema de tracción a las cuatro ruedas. La calidad de los acabados interiores y los propulsores serán compartidos con el resto de la Serie 90 de Volvo.

Volvo XC60: la nueva generación del hermano pequeño del Volvo XC90 (prueba), llegará a lo largo del próximo año. Supondrá la adopción del nuevo estilo de diseño exterior de la firma sueca, así como una nueva plataforma y una gama de motorizaciones muy variada, incluyendo propulsores de cuatro cilindros de gasolina y diésel.