Activan sala situacional ante emergencias por lluvia en Tovar

En el municipio Tovar se activó la Sala Situacional ante Emergencias producto de las afectaciones por lluvias y deslizamientos en diversas zonas, entre ellas Cucurucho, Potrero Perdido, Las Peonías, Paraulata y el Cedral.

La sala ubicada en la sede de la Biblioteca Virtual, en el sector El Calvario, está a cargo del Alcalde del municipio Tovar Henry Vásquez y el Mayor Alejandro Montoya, recién designado director municipal de Protección Civil, quienes a diario realizan recorridos para asistir a las comunidades afectadas y evaluar los trabajos.

En este sentido Montoya detalló que se ha hecho un trabajo especial para atención de riesgos en el sector Cucurucho, donde desde la semana pasada el Ministerio para Obras Públicas y la alcaldía tovarense realizan labores de remoción del derrumbe que obstaculiza más de la mitad del paso de la vía principal Colonia Tovar – Caracas.

Dijo que es un trabajo que depende de las condiciones climáticas y del comportamiento de la montaña, “debemos hacer otras terrazas más arriba en la montaña para eliminar todo el material rodante por lo que no permitiremos el paso ni siquiera a pie disminuyendo los riesgos ante nuevos derrumbes”.

El funcionario detalló que el horario de trabajo es de 8:00am a 12:00M y de 1:00pm a 4:30pm de lunes a viernes; sin embargo el pasado sábado se tuvieron que activar labores de emergencia puesto que las precipitaciones del viernes produjeron nuevos deslizamientos que se tuvieron que retirar al siguiente día.

Resaltó que se quiere ejecutar en el menor tiempo posible la remoción del derrumbe para no afectar la actividad turística, “aperturamos el paso desde las 4:30pm hasta las 8:00am todos los días y los fines de semana también, para que los turistas disfruten de la Colonia Tovar, así como permitir el desarrollo de la principal actividad económica de esta zona; pero no podemos prever deslizamientos nuevos que revistan riesgo, por ende pudiéramos trabajar algunos sábados”.

Recordó que este derrumbe fue producto de socavamiento ocasionado por el goteo de mangueras rotas en la zona “en verano cayó agua y cuando arreciaron las lluvias se deslizó completamente el talud, riesgo que además existe a lo largo de esa montaña a unos 500metros de extensión que esperamos no se deslicen”.

Agradeció el aporte de la comunidad que ha cooperado por el buen desempeño de las labores, entre ellas el aporte de almuerzo por parte del Hotel Selva Negra entre otras instituciones y agradeció el comportamiento de la mayoría de los usuarios de dicha vía. Agradeció que no se acumulen los vehículos en torno a la via para no ocasionar mayores riesgos y especialmente a los motorizados entender que no hay ningún tipo de paso en los horarios señalados.

En cuanto a la falla de borde en el sector Potrero Perdido, que podría incomunicar a unas 500 familias, indicó que se amerita un trabajo especializado al pasar el invierno, sin embargo paleativamente se estima habilitar un paso lateral para ensanchar la carretera rural.

Para la atención a los consecuentes deslizamientos de tierra que han dejado sectores rurales incomunicados por pocas horas, dijo que se espera la dotación por parte de la Gobernación de Aragua de una maquinara que permita abrir paso en las zonas afectadas en forma más eficiente.

Montoya recordó que este fin de semana la alcaldía de Tovar, con apoyo de cuadrillas y maquinaria contratada, habilitó una trocha en el sector El Pinar del Junquito, que pese a no ser jurisdicción aragüeña, reviste un importante paso en la zona central. Las labores definitivas en este tramo corresponderán a la alcaldía de Distrito Capital.

Por otra parte el encargado de Protección Civil instó a la buena voluntad de los tovarenses para consolidar la unidad municipal de Protección Civil en Tovar, proyecto que a su cargo prevé sumar un voluntariado que permita habilitar una unidad de atención de riesgos y emergencias, igual o mejor de la que logró consolidar hace años con Inparques, institución que se retiró de la localidad aragüeña ante los recientes ataques sufridos.

Para consolidar la unidad cualquier aporte es fundamental, entre ellos literas, colchones, almohadas, lencería y demás equipos para habilitar una unidad de voluntariado; cocina,y demás enseres para la residencia de ellos; así como cualquier equipo que pueda servir para atender emergencias y que se sumen a los que el Alcalde Vásquez logre gestionar con diversas instituciones gubernamentales.