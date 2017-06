Alcalde de San Mateo se deslinda de la Asamblea Constituyente

El alcalde del municipio Bolívar del Estado Aragua, Freddy Arenas, considera que “la Constituyente a nosotros simplemente nos ayuda a continuar en un espacio de poder”.

Durante una entrevista en Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión, el miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) criticó que dentro de la tolda roja “se dejaron de reunir y tener discusiones internas” sobre las decisiones políticas y solo “nos bajan una directriz de un orden y entendido. Se perdió la mística del debate interno”.

“He dejado clara mi posición. La Constituyente la conocí en la avenida Bolívar (…) No sabemos es un brinco al vacío, no conocemos a fondo las consecuencias de la Constituyente”.

Expresó que con esta propuesta de Constituyente (ANC) se cambiaría la Constitución del expresidente fallecido. “Ya dejaría de ser la constitución del comandante Hugo Chávez y sería la Constitución de Maduro. Y hay que defender el legado”, dijo.

El burgomaestre manifestó que “no se puede realizar una elección nacional como si fuera una elección interna del partido”.

Elecciones gobernadores

Exhortó a las autoridades a retirar la propuesta Constituyente e ir a elecciones regionales y municipales como muestra de “voluntad política para resolver los problemas” que atraviesa el país.

“El que teme a la pérdida de poder es porque que no lo hecho bien. En lo personal yo no aspiro a la reelección y la mejor forma de mantener el poder es a través de los votos y no de las armas”, expresó.

Clap

Criticó el procedimiento de los Comité Locales de Abastecimiento Soberano (Clap) porque según dijo “el pueblo está pasando hambre y una bolsa de comida no es suficiente”, reseñó Globovisión.