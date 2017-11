Delson Guárate se postula a la reelección en MBI

EFE Fuente

El ex alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua, Delson Guárate, informó hoy que será candidato a la reelección, luego de ser puesto en libertad la semana pasada tras un año y dos meses encarcelado.

“Yo he dicho siempre que la salida en este país es de manera electoral (…) En este momento me separo de la posición que tiene el partido (Voluntad Popular, VP) que es no participar en las elecciones”, señaló el antichavista durante una entrevista en el canal privado Globovisión.

Guárate milita en VP, partido fundado por Leopoldo López, que ha asegurado que su formación no participará en las elecciones de alcaldes del próximo 10 de diciembre dado que no hay garantías electorales, luego del supuesto fraude en las elecciones de gobernadores del pasado 15 de octubre.

En esos comicios, cuyo resultado no ha sido reconocido por buena parte de la comunidad internacional, el oficialismo se alzó con 18 gobernaciones, mientras la oposición logró cinco.

Sobre su candidatura, Guárate resaltó hoy que salió de prisión “sin ningún tipo de restricciones” y que continúa siendo el alcalde de Iragorry.

Asimismo indicó que ya comunicó su completa separación de la organización política VP “para trabajar con los ciudadanos”.

“El partido Voluntad Popular tiene una visión, tiene una propuesta, tiene un camino y yo considero, desde la percepción que tengo en la calle, que los espacios que tenemos hoy no debemos cederlos”, explicó sobre su decisión.

Guárate fue liberado el pasado 3 de noviembre junto al dirigente Yon Goicoechea, también de VP.

Goicoechea fue apresado en agosto del año pasado por presuntamente planear acciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, según dijo en aquella ocasión el hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello.

En tanto que Guárate fue detenido en vísperas de una marcha opositora hecha el 1 de septiembre de 2016 en Caracas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), cuando fue señalado de “financiamiento al terrorismo” y “asociación para delinquir”.

Las condiciones de las liberaciones de Goicoechea y Guárate no trascendieron, pero poco después de su liberación ambos políticos se postularon para la elección de alcaldes, en la que seis partidos que integran la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no participarán.

Goicoechea se presentará a la alcaldía del municipio capitalino El Hatillo y, dado que su formación VP no participará en estos comicios, el dirigente fue postulado con la tarjeta del partido opositor Avanzada Progresista (AP).