Fallas en distribución de gas le amargan los días a muchos

Debido a la falta del servicio de gas los victorianos han debido arreglárselas y tomar otras medidas para poder preparar los alimentos. Aparentemente este es un problema que ha llegado para quedarse, puesto que en diversas ocasiones han manifestado su descontento a causa de los largos períodos de tiempo que deben pasar sin el preciado servicio ya que el problema no se solventa, al menos en el Eje Este de Aragua.

Jesús Reyes comenta al respecto que usualmente cuando acude a solicitar el servicio de gas, le dicen que en 25 días lo van a llevar. “pero en realidad tardan en instalar la bombona de 1 mes a 2 meses, antes uno lo solicitaba por teléfono y en un par de días llegaba, pero ahora hay que hacerlo personalmente”, expresó añorando que vuelvan tiempos donde contar con servicios básicos era normal.

Del mismo modo, agregó que tuvo que comprar cocina eléctrica para poder cocinar lo poco que se encuentra. “Antes cuando el servicio era privado funcionaba muy bien, pero ahora no”, lamentó.

Por otro lado, Johana Cobo, residente de la parroquia Guacamaya, mencionó que cuenta con el servicio de gas cada quince días, no obstante asegura que no es suficiente. “Ya eso no lo venden como hacían antes, la bombona duraba aproximadamente un mes y cuando no tengo gas, tengo que ir a reclamar. Además es imposible cocinar con fogón porque la leña se moja por las lluvias, actualmente uno debe reclamar para conseguir las cosas”, explicó. Asimismo, Cobo destacó “antes el servicio era bueno, la bombona llegaba 2 veces a la semana y ahora no. Entonces uno debe trasladarse desde lejos con la bombona y el gas no llega cuando debería”.

En este sentido, un ciudadano cuyos detalles de identificación prefirió no revelar añadió que “el pésimo servicio de gas es tan solo una de los puntos de la larga lista de deficiencias con las que tenemos que vivir. Antes el servicio era bueno y cumplidor, pero ahora lo instalan los días que más les parezca, uno puede hacer miles de protestas por la falta de gas y siempre dirán que no tienen la culpa, que no les llega desde la industria, en fin, caemos en lo mismo”.