Maracayeros son amedrentados a pagar incremento en el pasaje

Pese a que el ministro de Transporte Terrestre, Juan García Toussaint afirmó el pasado 14 de Julio que por ahora no habrá aumento en el pasaje urbano, conductores de las líneas Maracayeras han comenzado cobrar el pasaje a Bs. 300, desde este lunes 17, partiendo de que desde el 22 de Mayo, las rutas que cubren Mario Briceño Iragorry y La Coromoto, lo vienen cobrando a ese precio.

Tomado como ejemplo la acción de socios y choferes de Unión La Coromoto, Caña de Azúcar y El Limón y contradiciendo la Gaceta Oficial Nº. 6.297, con fecha 8 de mayo del 2017, el pasaje en Maracay no tiene supervisión y la mayoría de las rutas, amedrenta al pasajero para que cancele los 200 bs, y no los 150 Bs, que está estipulado como el precio del pasaje urbano en todo el territorio nacional.

Ante esto, la situación se ha vuelto un desorden entre transportistas, gobierno y usuarios. Las denuncias sobre el cobro ilegal no se hacen esperar, y peor aún la crítica está centrada en el amedrentamiento pues en muchos casos, los pasajeros han sido obligados a bajarse de las rutas por petición de los trabajadores del volante, al negarse a cancelar un aumento de precios que hasta la fecha no ha sido autorizado.

Según Nelson Torres, socio de Unión Caña de Azúcar, rechazan el ajuste otorgado por el Gobierno nacional, porque no se ajusta a la realidad que vive diariamente el transportista. “No lo vamos a aceptar, acordamos una reunión con el Alcalde pero no asistió, no hay repuestos, cauchos, la Procuraduría de Aragua no nos toma en cuenta, ni nos abastece de insumos, y todavía el ministro de Transporte, Juan García Toussaint, nos pone una tarifa que nos ocasiona más pérdidas”, dijo.