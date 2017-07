Paro de transporte en Aragua deja perdidas millonarias

El transporte público en Aragua, cumplió con 48 horas de paralización propuesta por la MUD este 26 y 27 de Julio, dejando a pie a los Aragüeños en general.

El general Pedro Gómez, presidente de Categ, señaló que entre 85 y 90%, se paralizo el servicio “y los únicos perjudicados son todos los usuarios, tristemente es el pueblo el que se ve afectado con esta decisión” Acoto.

Sin embargo, quienes perciben ingresos por concepto de movilización de pasajeros no vieron con buenos ojos la medida, y destacan que la pérdida económica es incalculable.

Una unidad de transporte público en Maracay, da aproximadamente 10 vueltas por día, arrojando un mínimo de 90 mil a 110 mil bs diarios. Pero esta ganancia no es neta, pues de allí se debe desprender el pago al chofer, los repuestos que amerita la unidad, gastos de fiscalización entre otros.

Justamente, los hombres que hacen fiscalizaciones se vieron afectados al no percibir el ingreso diario por este servicio, el cual no es otro que organizar las rutas en sus respectivas vueltas a fin de garantizar equidad en la recolección de pasajeros. Un Fiscal cobra un mínimo de 500 bs por unidad, y hasta un máximo de 1000 bs por cada una de estas según la ruta, garantizando un ingreso mínimo de 30 mil bs diario. Ingreso que no se consolido con los dos días de paro, sin mencionar el lunes feriado.

Transportistas dicen que pararon por seguridad y no por política

Los dueños de las unidades de diversas líneas, acordaron apoyar la medida de paro por seguridad. Alegando que los cierres, trancas y barricadas ponen en riesgo las pocas unidades que les quedan

Así lo explicó Elpidio Mora, presidente del Frente Unido de Transporte (FUT) del estado Aragua, quien declaró que la decisión fue tomada para resguardar la vida de choferes y usuarios. Acotó que a los conductores se les hace difícil trabajar en las actuales circunstancias en la que viven en Maracay con las protestas y calles intransitables por las barricadas,

Tal alegato es desmentido por El general Pedro Gómez, presidente de Categ y Juan Contreras, presidente del Sindicato de Transporte Bolivariano del estado Aragua, ambos aseguran que se trata de una excusa, pues por lineamientos gubernamentales se está prestando la seguridad de vida desde la madrugada, con el apoyo de la Guardia Nacional, Policía Bolivariana, policía estatal, municipal, las cuales están patrullando en toda las avenidas y calles de Maracay para garantizar el servicio”, destacó.

Pese a esto, el paro de transporte se cumplió. Los Aragüeños se las ingeniaron para salir a trabajar y muchos costearon sus pasajes superiores a los 400 bs en carros improvisados y en taxis cuyos choferes hicieron su agosto con los elevados precios

Elpidio Mora, presidente del Frente Unido de Transporte (FUT) del estado Aragua, aseguró que manejar un carrito no es rentable ni para los propietarios, ni los avances (carros alquilados), «mantener un carro es muy costoso, no encontramos nada a los supuestos precios justos. En la actualidad tenemos el 60% vehículos fuera de servicio por falta de cauchos y repuestos