Piratas se apoderan de las rutas foráneas

Al caer la tarde en la ciudad de La Victoria, gran parte de la población se traslada a la muy concurrida parada de Unicentro para esperar los autobuses que van hacia lugares como Zuata, El Castaño, Guacamaya, La Otra Banda, e incluso algunos que van para El Consejo, San Mateo, Las Tejerías, entre otros.

No obstante, es a partir de las 6 de la tarde que el precio del pasaje hasta las mencionadas zonas es aumentado por los conductores, quienes al parecer se aprovechan de la necesidad de las personas de llegar a sus hogares. No sólo eso, sino que utilizan unidades piratas, no afiliadas a ninguna línea, pero tampoco con condiciones de seguridad óptima, además con evidente sobrepeso, lo que pone en riesgo a todos los tripulantes, ante el incremento de las causas para un hipotético accidente de tránsito.

En este sentido, el ciudadano Fermín Pérez, explica al respecto que “la gente paga sobre precio de 300 a 500 bolívares en adelante. Los fines de semana cobran hasta 1.000 bolívares. Yo vivo en El Castaño y espero de 3 a 4 horas”.

Del mismo modo, expresó que “tanto los colectivos como piratas cobran pasaje con sobreprecio, en las tardes uno siempre vive el terror del transporte”.

América Vigez considera que los buses que se trasladan hasta la zona de Zuata son los peores, puesto que es aproximadamente después de las 5 de la tarde aumentan el pasaje.

“Yo antes vivía en Zuata y se del problema que hay para trasladarse hasta allá, en especial en los piratas y ahora está peor. Conozco gente que todavía vive en Zuata y se quieren ir por eso, los usuarios son maltratados por conductores tanto de unidades de transporte como por piratas”, mencionó.

Luz Viral manifiesta que siempre después de las 6 de la tarde, los piratas cobran 500 bolívares y hasta 1.000 bolívares cuando se hacen las 9 de la noche.

“No conforme con la cantidad de gente que espera un buen rato para montarse en la camionetica, el peligro que uno corre, porque no hay donde agarrarse”, comentó.

Del mismo modo, agregó que “otro problema es la inseguridad, porque a más de uno los han asaltado esperando el transporte o cuando ya están adentro. Los piratas solo se aprovechan de cobrar más caro por la hora sin importarle la necesidad de la gente de llegar sano y salvo a su casa”.

Otro ciudadano manifestó que “las autoridades locales perdieron el control de todo lo que pasa en el municipio. La inseguridad se ha apoderado de la ciudad, porque muchas veces a los mismos autobuseros o taxistas que van hasta la zona de Zuata son asaltados”.

Asimismo, agregó que “la gente es estafadora, el pueblo está contra el pueblo porque se benefician de las necesidades de las personas, se debería hacer algo al respecto”