Representante estudiantil de la UPEL denunció duras condiciones de estudiantes recluidos en Guárico

Nota de Prensa Fuente

La representante estudiantil de la UPEL, Isva Vera, denunció ante el Consejo Universitario de esta Casa de Estudios las condiciones en las cuales se encuentran los estudiantes del Instituto Pedagógico de Maracay detenidos ilegalmente el pasado 2 de julio y que se encuentran privados de libertad en la cárcel 26 de julio de San Juan de Los Morros, estado Guárico.

Vera leyó una carta que habría recibido de los jóvenes y en la cual relatan lo que ellos denominan como “Nuestra vida en aislamiento: ‘El tigrito’, Módulo 3 de la 26 de julio”, escrita el 6 de julio.

Al respecto la representante estudiantil señaló que los 11 upelistas están recluidos en una celda de tamaño 2 x 3 metros con una letrina de 1 x 1 mt. “Están en condiciones inhumanas, la comida no es nutritiva y les llega en horas no adecuadas: el desayuno al mediodía, el almuerzo de 4 a 6 de la tarde y la cena de 2 a 3 de la mañana. El agua les llega 1 vez al día durante 10 minutos para tomarla y para bañarse”. En la misiva leída por Vera los jóvenes afirman que a pesar de las duras condiciones que atraviesan, mantienen vivos sus ideales.

En el caso de los muchachos recluidos en la cárcel de El Dorado, Isva Vera afirmó que no tienen información de cómo se encuentran porque los padres que se trasladaron para verlos no tuvieron acceso al recinto penitenciario. “Los padres de Abraham Quiroz están dirigiéndose nuevamente hasta allá porque el muchacho está en delicado estado de salud, producto de los golpes que recibió el día 2 de julio y aún no ha sido atendido”.

Vera reclamó que los abogados aún no han podido obtener el acta del juicio de presentación “porque el tribunal no ha trabajado desde el 5 de julio”, aseguró.

La dirigente estudiantil exigió la liberación de sus compañeros, condenó su detención y su procesamiento por un tribunal militar, al tiempo que censuró la incursión ilegal de los cuerpos de seguridad en el recinto universitario.