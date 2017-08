Pestañas LED, la última y peligrosa moda cosmética

Se están empezando a comercializar un tipo de pestañas postizas que nunca antes podrías haber imaginado. Se trata de un dispositivo que se coloca en los párpados y brilla gracias a unos pequeños LEDs. Las pestañas son capaces de iluminar los ojos de cualquier persona y destacar en la oscuridad.

Se llaman Flashes y son la creación del diseñador Tien Pham, quien primero mostró el producto en una feria de maquillaje a principios de este año. Alentado por la reacción positiva que recibió, Pham ha lanzado un Kickstarter para convertir sus pestañas LED en un producto comercial, y ya ha conseguido más del doble de su objetivo inicial.

F.lashes son unas pequeñas tiras de LED que se adhieren con pegamento para pestañas en los párpados. Sólo existe una pequeña diferencia con las pestañas falsas tradicionales: los LED llevan un cable apenas visible enganchado a una pequeña batería que se coloca detrás de la oreja. No sólo vienen en siete colores que abarcan todo el arco iris, sino que también tienen cinco modos de iluminar: parpadeo,una luz que recorre el párpado de lado a lado, etc.

El mismo Pham escribió en la página oficial del producto en Facebook que las luces no deben molestar a los ojos. Se puede ver un poco de luz cuando estás en un cuarto oscuro, pero esta no es tan fuerte como para dañar la vista. Tien Phan explica que las pestañas son reutilizables y resistentes al sudor, y aunque no son impermeables, no son nada peligrosas para los ojos.

Sin embargo, varios especialistas de ojos han descrito los posibles riesgos para la salud que podrían surgir al pegar LED en los párpados. Explican que con una exposición tan cercana y constante de rayos UV de las luces, los usuarios corren el riesgo de desarrollar cataratas y degeneración ocular en un futuro.

Los comentarios de los especialistas han conseguido que se examine si la nueva moda necesita una advertencia de salud cuando se comercialice. Se permitirán vender las pestañas LED siempre y cuando venga con instrucciones precisas sobre cómo utilizarlas y sus debidas advertencias.