Se cumplen 50 años del terremoto de Caracas

El 29 de julio de 1967, la sacudida de un fuerte terremoto estremeció la ciudad de Caracas, dejando a su paso más de 200 personas fallecidas, aproximadamente unos 2.000 heridos y grandes pérdidas materiales. Hoy se conmemoran 50 años de este lamentable hecho que cambió totalmente la historia de nuestra ciudad.

A las 8:05 de la noche, los caraqueños se sacudieron por un fuerte terremoto que duró 35 segundos. Este sismo (uno de los más fuertes registrado en nuestro país), tuvo como epicentro el Litoral Central (La Guaira, estado Vargas), el cual afectó mayormente a las zonas de Altamira, Los Palos Grandes y el Litoral Central. Después del terremoto, siguieron réplicas de menor intensidad.

Como consecuencia de este desastre natural, unas 80 mil personas quedaron sin hogar, seis edificios resultaron destruidos, 40 edificios fueron declarados no habitables y 180 edificaciones sufrieron deterioros graves y hubo al menos 200 muertos.

Después de ocurrir este terremoto en la ciudad capital, se empezaron a tomar medidas para evitar que las edificaciones que se construyeran en un futuro sufrieran daños a consecuencia de futuros sismos.

En la actualidad y la mala planificación urbanística, en viviendas improvisadas tipo ranchos, tanto en Caracas, como en las otras ciudades de Venezuela, que en muchos casos están en zonas de alto riesgo sísmico y sin embargo la carencia de una política determinante ponen en riesgo a los habitantes de esas casas improvisadas.

De igual forma nosotros tenemos que tomar medidas y estar preparados para cuando ocurra ya que este fenómeno de la naturaleza no avisa cuando ocurre, por lo que nos queda a nosotros es la prevención que cuando ocurra cobre la menor cantidad de vidas posibles.

Medidas para tomar en caso de un sismo.

Antes de un sismo:

– Retire objetos pesados, cristalería, sustancias toxicas o combustibles de lugares altos.

– Ancle los muebles a la pared o al suelo.

– Aleje las camas de lugares peligrosos.

– Sujete los muebles con ruedas.

– Sujete bombonas de gas y calentadores de agua a la pared.

– Asegure las puertas de los gabinetes y enceres.

– Mantenga las salidas libres.

– No dejes las llaves en cualquier sitio donde puedan extraviarse.

– Mantenga una linterna con batería de repuesto al lado de la cama.

– Colocar extintor de incendio en sitio accesible.

– Tener una reserva abundante de agua potable.

– Mantener caja de herramientas en lugar accesible.

– Almacenar suficientes medicinas.

– Si vive en lugares altos como edificios, prepárese para oscilaciones fuertes.

– Fijar previamente un lugar de encuentro con sus familiares.

Durante un sismo:

-No se deje atrapar por el pánico.

-Si está dentro de su casa u otra edificación, quédese allí.

-Protéjase contra los objetos que caen.

-Vaya a un lugar que considere seguro en la edificación.

-No utilice el ascensor ni trate de salir por las escaleras durante el terremoto.

-No corra.

-Si está en silla de ruedas quédese en ella y si su movilidad lo permite trate de esquibar objetos que caen.

Después de un sismo;

-Haga una rápida inspección inicial para ver si hay heridos o personas atrapadas.

-Buscar áreas de concentración.

-Mantenga la calma.

-Tome unos momentos para pensar las consecuencias de lo que vaya hacer.

-Colóquese ropa cómoda.

-Verifique si hay incendios en el lugar.

-No haga llamadas innecesarías.

-Si detecta escape de gas, cierre la válvula principal, abra las ventanas y salga del edificio.

-Desconecte la electricidad si observa daños eléctricos en el inmueble.

-No toque cables que hayan caído al suelo.