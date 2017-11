Anna Veiga: “Una pareja nos pidió que clonáramos a su hijo muerto”

El Mundo Fuente

La primera madre científica del primer bebé probeta español y experta europea en la materia. Directora del Banco de Líneas Celulares de Barcelona y directora de I+D de Medicina de la Reproducción de Dexeus Mujer.

¿Investigar en España sigue siendo llorar? Investigar en España todavía es un poco llorar. Hubo un momento en que las cosas iban mejor, pero la crisis nos devolvió atrás.Treinta y tres años después del nacimiento de Victoria Anna, el primer bebé probeta español, ¿cuántos hijos tiene usted?Hijos, hijos tengo uno… Pero para que nos hagamos una idea, en todo el mundo hay en torno a siete millones de niños nacidos gracias a la fecundación in vitro.

¿Qué sabe de su hija probeta?Con Victoria tengo una relación fantástica. Desde que era muy pequeña, tanto con sus padres como con ella hemos mantenido una relación muy próxima. Cuando era pequeña venía un par de veces al año a vernos a Barcelona. Ahora es distinto: es toda una mujer de 33 años y vive en Madrid.¿Qué recuerda de aquel día?Era 1984. Fue como una película. Lo tengo muy grabado en la mente.Yo tenía 27 años. Recuerdo mucha emoción. Recuerdo la cara de la madre, de Dolors, una cara de felicidad y de inmensa tranquilidad.

Tengo una foto muy bonita que me hizo una compañera biológa: yo con Victoria en brazos. Pesó poco más de dos kilos y medio. Todos estábamos fascinados con esa niña.Explique lo que hace ahora. Con palabras que se entiendan.Intento entender por qué unas determinadas células -fabricadas en laboratorio a partir de células de las personas- se convierten en otras. Eso lo hacemos para saber por qué las células se ponen enfermas. Y también para tratar de crear células que puedan sustituir a las que dejan de funcionar. Es la idea del trasplante; sólo que en vez de trasplantar un riñón, trasplantamos unas pocas células a ese órgano.¿Qué líneas rojas ve usted en la maternidad subrogada?Más que líneas rojas a mí hay aspectos que me chirrían: el asunto comercial, pagar a una mujer por alquilar su útero, sólo porque se gane la vida con eso. Hay mujeres en La India que se dedican una temporada a alquilar su útero. Para parejas occidentales. Les preguntaron por ello en un documental.

Ellas decían que no les quitasen la posibilidad de hacer eso. Porque era la forma de poder alimentar a sus hijos.¿Hay cosas de la ciencia ficción que no lo serán dentro de 50 años?Probablemente. Estamos avanzando a una velocidad tremenda. Una velocidad que cada vez es mayor. En el campo de la genómica se van a ver muchos avances. En unos años será común que todos tengamos un pasaporte genético y sepamos cuáles son los genes alterados que tenemos. Naceremos sabiendo si tenemos más posibilidades de tener cáncer o no. Eso nos ayudará a cambiar estilos de vida y a tomar medidas de prevención.Si la clonación se utiliza para salvar especies en peligro de extinción, ¿se podría hacer esto con el hombre?Técnicamente sí. La técnica se está aplicando en primates no humanos. No habría complicación. Lo que no sé es para qué tendría sentido. ¿Para qué querríamos clonar a una persona? No te digo que no hayamos tenido peticiones, yo misma. Una madre, con su pareja, nos pidió que clonásemos a su hijo.

Tras su muerte. A través del pelo del hijo. Lo que hubo que hacerle entender a esa pareja es que, aunque clonáramos a ese niño, no sería el mismo. Se le parecería mucho. Pero nosotros no somos el material genético y nada más. Somos 50% de material genético y otro 50% del entorno: cómo nos educan, el clima, lo que comemos…Decía Goya que el sueño de la razón genera monstruos. Yo quería saber si el sueño de la genética también…Cada vez sabemos más de los genes. Y de manipularlos. ¿Ser muy miope es malo? Sí. ¿Pero debemos intervenir ahí? Uf… Hubo un caso llamativo. En una comunidad de sordos de nacimiento, una pareja tenía una niño sordo. Iban a tener otro hijo. Querían que se hicieran modificaciones genéticas para que naciera… ¡sordo! Sostenían que para un niño, en esa comunidad, era mucho mejor ser sordo.

La cosa terminó con que nadie quiso hacerles un niño sordo a aquella pareja.¿Qué piensa cuando alguien le llama «asesina de embriones»?Son personas ignorantes, grupos que no han entendido lo que hacemos. Un embrión no es una persona. Es una estructura celular que merece todo el respeto, pero no lo puedes asesinar. Esos grupos siguen existiendo. Y sus familiares con párkinson o alzhéimer se beneficiarán de estas investigaciones. Y no cuestionarán el origen de esos avances.¿Se podría clonar a Puigdemont y a Rajoy?Ehhhhh. Sí.¿Y sería bueno?Permíteme que no conteste [Se ríe ampliamente].

Estamos en un tema absolutamente terrible… Debería de haber una solución distinta a la clonación de esos dos personajes.¿Por qué se nos van al extranjero nuestros jóvenes científicos y no los políticos?Esa es una muy buen pregunta. Y oportuna… Es bueno que los jóvenes científicos se vayan al extranjero, pero no que se tengan que ir. Para la formación del cientfiico es muy buena la estancia en el extranjero durante un tiempo.