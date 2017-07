Un consejo Jedi vigila la historia de “Guerra de las Galaxias”

AFP Fuente

En las profundidades de los estudios Lucasfilm en San Francisco funciona una especie de consejo Jedi, poseedores de gran sabiduría sobre el universo de “Guerra de las Galaxias”.

Su responsabilidad es asegurarse que cada película, animación, novela, guía, historieta o videojuego forme parte de una gran historia consistente.

Se les conoce como el “Lucasfilm Story Group”, algo como “consejo de trama” y está conformado por una docena de expertos que mantienen una base de datos detallada de la franquicia, desde grandes puntos de la historia hasta un detalle específico nunca visto en cámara de una nave espacial.

“Mucho de lo que hacemos es mantener la historia de ‘Guerra de las Galaxias’ como la de la vida real y de ahí vemos que tan lejos puede llegar una trama”, dijo el creativo ejecutivo Pablo Hidalgo, a quien muchos se refieren a él como el “Yoda de Lucasfilm”.

Se creó cuando Disney compró “Star Wars” en 2012 como parte de las primeras innovaciones de la legendaria productora y entonces flamante jefa del estudio, Kathleen Kennedy.

Liderado por Hidalgo, Carrie Beck, Diana Williams y otros fanáticos de larga data, su primera tarea era borrar la pizarra para dar paso a esta narrativa única.

El grupo tuvo entonces que comenzar con una especie de Brexit de lo que hasta ahora era su Unión Europea: el “universo expandido” de los fans de Lucas de comics, novelas, videojuegos y más, construido por décadas.

Ese material se mantendría en circulación bajo la etiqueta de “Star Wars Legends”, pero los episodios VII a IX no habrían honrado mucho a la historia.

Desde entonces, todo material, desde nuevas películas hasta las series animadas “Clone Wars” y “Rebels”, tiene que pasar como regla por el Story Group para su aprobación.

“Teníamos décadas y décadas de publicaciones que fueron escritas asumiendo que no habrían más películas de ‘Guerra de las Galaxias'”, dijo Hidalgo junto a Beck y Willian en una conferencia organizada por Disney en Los Ángeles esta semana.

“Cuando se hizo evidente que haríamos ‘Episodio VII’ y que la línea de tiempo que George comenzó dejaba en claro que el ‘Episodio VII’ no se parecía a la galaxia descrita en los libros, dijimos: ‘vamos a alinear todo esto'”, añadió.

“Lo vemos todo”

A partir de 2014, Story Group fue capaz de proporcionar a los creativos, desde escritores de historietas a diseñadores de parques temáticos, una rica cantidad de material de fondo, desde la comprobación de hechos para diálogos y líneas para las tramas, hasta los detalles más oscuros y efímeros.

Beck, quien trabajó por ejemplo en la relación entre “Rebels” y “Rogue One”, que comparten el personaje de “Clone Wars” Saw Gerrera, explicó que lo importante es que estas producciones puedan funcionar juntas, pero al mismo tiempo se puedan disfrutar de forma independiente.

“Pensamos cómo (los personajes) entran en esta narrativa de una forma que se sienta honesta en su historia”, indicó.

El sistema parece algo dictatorial, pero es apreciado por cineastas y fanáticos.

Lo último que quieres es que en una historia aparezca Chewbacca ganando una competencia de baile cuando antes se escribió que tenía dos pies izquierdos.

“No queremos crear algo que se sienta que no encaja en el universo mayor”, indicó Williams. “Sin importar cuan variada sea la expresión, todos los elementos son auténticos”.

Pero no se trata de ser quisquilloso. Story Group también trabaja con guionistas y directores para desarrollar nuevas ideas.

Algunas son rechazadas por no entrar en la línea de tiempo, o no encajan o porque simplemente no sirven.

Otras como “Rogue One”, ofrecida al consejo por el gurú de efectos especiales John Knoll, que proponía por primera vez una película, reciben luz verde.

“No se trata de que no cuenten la historia, sino que juntos consigamos contar la historia que quieren contar. Y como somos un punto de conexión dentro del equipo creativo, lo vemos todos, lo comunicamos y nos aseguramos que estemos sincronizados”, señaló Hidalgo.