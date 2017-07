Emma Stone reaviva la polémica por la diferencia de sueldos en Hollywood

El Comercio Fuente

Emma Stone, la intérprete que ganó el Oscar a Mejor actriz por su participación en “La la land” (2016), confesó que se siente indignada por la desigualdad salarial que existe en la industria cinematográfica.

En una entrevista con “Out Magazine” a propósito de su rol en “Battle of the Sexes”, cinta en la que interpreta a Billie Jean King, la mujer que en 1973 luchó para que el U.S. Open las tenistas y los tenistas recibieran el mismo premio en sus respectivas categorías, aseguró que para lograr igualdad salarial algunos de sus compañeros de reparto han debido reducir sus remuneraciones.

“En el tiempo que llevo en esta carrera he necesitado que mis compañeros hombres tengan que reducirse el sueldo para que yo pueda estar en igualdad salarial. Y eso es algo que ellos hacen porque sienten que es lo correcto y lo justo”, reveló la actriz de 28 años.

Emma Stone dijo también que el gesto de sus colegas ha tenido un impacto sobre lo que ella está dispuesta a pedir en el futuro.

“Si mi compañero de reparto, que seguramente tiene una cotización más alta que la mía, cree que debemos estar en el mismo nivel y decide que le recorten su paga para que podamos emparejarnos, entonces eso cambia mi próxima cotización y por ende mi vida”, continuó la actriz.

“En el mejor de los casos las mujeres que trabajamos en Hollywood ganamos el 80% de lo que ganaría un hombre haciendo el mismo trabajo (…) Pero no se trata de que las mujeres son esto y los hombres esto otro. Se trata de que todos somos iguales y merecemos el mismo respeto, al igual que los mismos derechos”, afirmó Stone.

UN PROBLEMA QUE PERSISTE

Emma Stone ha hablado antes de la brecha salarial en Hollywood entre hombres y mujeres, al igual que lo han hecho otras estrellas como Jennifer Lawrence, Natalie Portman y Scarlett Johansson.

Sin embargo, su experiencia no es universal. La coprotagonista de su nuevo filme, Andrea Riseborough, dijo que a ella le han pagado menos que los actores aun cuando ha pedido un aumento.