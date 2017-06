Muestran adelanto de “Jumanji: Welcome to the Jungle”

El 20 de diciembre se estrenará en la gran pantalla, “Jumanji: Welcome to the Jungle”, y Dwayne ‘The Rock’ Johnson se encargó de compartir en la red social Instagram un adelanto del tráiler.

Será la nueva adaptación cinematográfica de aquella producción protagonizada por Robin Williams.

Los personajes mostrarán más de cerca cómo es la vida dentro del juego, de la jungla que en 1995 parecía ser todo un misterio.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Kevin Hart, Bobby Cannavale, Karen Gillan y Nick Jonas son algunos de los actores que protagonizarán esta nueva historia.

THE LEGEND CONTINUES… A game for those who seek to find, a way to leave their world behind. #Jumanji: WELCOME TO THE JUNGLE. Our world premiere trailer drops TOMORROW! Una publicación compartida de therock (@therock) el 28 de Jun de 2017 a la(s) 8:27 PDT

Vía: Globovisión