A partir de este viernes 7 de julio se realiza el 1er. Festival de Cine Argentino 2017

Nota de prensa Fuente

La Embajada de Argentina en Venezuela y el Circuito Gran Cine organizan el primer Festival de Cine Argentino, a realizarse desde este viernes 7 hasta el jueves 20 de julio, conformado por once películas que serán exhibidas por primera vez en Venezuela, en Cines Paseos del Trasnocho Cultural de Caracas, de reciente factura de los más destacados y prolíficos autores de la cinematografía de ese país suramericano. Además contará con una programación especial en espacios culturales y funciones al aire libre con el Gran Cine Móvil.

Hay varios aspectos que resaltan en el grupo de películas de este primer Festival de Cine Argentino, uno de ellos es la preponderancia del género de la comedia en cintas como las dirigidas por Juan Taraturo (Papeles en el viento y Un novio para mi mujer), dos de las más taquilleras del cine argentino), cineasta presente también con otro título (La reconstrucción) en el cual explora su lado dramático, paradójicamente protagonizado por Diego Peretti, quien ha sido el actor principal en casi todas sus comedias.

Vale destacar que a Peretti también se podrá ver en una comedia romántica de Ariel Winograd, Sin hijos, encarnando a un padre cuya relación con su hija de 8 años se ve perturbada por la aparición de un antiguo amor del protagonista.

Las comedias se completan con Dos más dos de Diego Kaplan sobre el tema del intercambio de parejas, mientras que en Las insoladas, Gustavo Taretto pone a un grupo de mujeres en la azotea de un edificio, durante el día más caluroso del año, a divagar sobre sus sueños de viajar a Cuba.

El otro aspecto a destacar de la muestra es la presencia de intérpretes de renombre internacional, además de Peretti, como son los casos de los actores Darío Grandinetti, Ricardo Darín, Oscar Martínez o Adrián Suar.

A Grandinetti se podrá ver encarnando al sumo pontífice actual en El Papa Francisco (Francisco, el padre Jorge), de Beda Docampo Feijóo, emotiva biografía del primer Papa latinoamericano, en una presentación especial, previa a su próximo Gran Estreno. Darín interpreta a un perturbado capitán de la Armada que durante la última dictadura estuvo implicado en las misiones de “los vuelos de la muerte”, en el thriller Kóblic de Sebastián Boreszntein, y a un padre desesperado por la desaparición de sus hijos en Séptimo de Patxi Amezcua; mientras que Oscar Martínez protagoniza brillantemente a un escritor ganador de un Nobel que regresa a su pueblo natal en la premiada cinta El ciudadano ilustre de Gaston Duprat y Mariano Cohn, a la vez que en la citada Kóblic es el detestable comisario Valverde al cual se enfrenta Darín.

En cuanto a Adrián Suar, este actor y productor de cine y televisión muy popular en Argentina, se podrá ver en dos títulos, los ya citados Un novio para mi mujer y Dos más dos.

Eso con respecto a los actores, pues conocidas actrices podrán verse asimismo, las españolas Maribel Verdú (Sin hijos), Belén Rueda (Séptimo), Inma Cuesta (Kóblic) y Sivlia Absacal (El Papá Francisco).

Un punto aparte, merece la presencia de una coproducción argentino-venezolana, Maracaibo de Miguel Angel Rocca, que participó en el Festival de Cine de Guadalajara y recientemente en el Festival Internacional de Cine de Shanghai.

Programación espacios culturales

Como ya se ha señalado, en los espacios culturales se estará presentando una programación especial conformada por 10 títulos ya vistos anteriormente por el público venezolano que vale la pena volver a apreciar. El Auditorio de Humanidades de la UCV, la sala Cabrujas, el Centro Cultural Chacao, el Centro Cultural Los Galpones de Los Chorros, la sala del Ateneo de Caracas, la Casa de la Cultura del Municipio Baruta, el Cine Cipreses, la Cinemateca Nacional y la Sala Pizarra del C.C. Millennium Mall, son los espacios en Caracas que albergarán esta muestra especial.

Mientras que en el interior del país se podrá ver en el Cine Club Charles Chaplin de Barquisimeto, el Cine Baralt y el Centro de Arte Lía Bermúdez de Maracaibo, Cinema Soto de Ciudad Bolívar, Cine Arte Patio Trigal de Valencia, Quinta El Cangrejo en La Asunción y el Museo Marino de Margarita.

Cine Foro El Papa Francisco

Este domingo 9 de julio Ideas de Babel, Cines Paseo y el Circuito Gran Cine ofrecerán un Cine- Foro del film El Papa Francisco (Francisco, el padre Jorge).

Sobre el film Docampo Feijóo afirma: “Un día Pablo Bossi, el productor de El hijo de la novia, me trajo el libro de Elisabetta Piqué y me dijo que allí había una película. Tenía dos partes, una sobre Bergoglio y otra sobre el Papa. Me resultó todo muy interesante. Cuando lo leía me llamaba la atención que un señor fuera elegido Papa a los 75 años, y que comenzara a decir cosas que conmocionan al mundo. Me pregunté quién es. Decidí leer escritos sobre él y alguno suyo. Pero de estos últimos menos. He leído más documentos de sus detractores, y me entrevisté con amigos, conocidos y enemigos. El plan era acercarse a la figura del Papa Francisco con objetividad, poniéndolo todo en duda.”

Las entradas al cine-foro pueden ser adquiridas en las taquillas del Cine Paseo del Trasnocho Cultural de Caracas.