Uso del tabaco aumenta un 80% en las películas más taquilleras

Para 2016, el 41% de las películas más taquilleras, o de mayor recaudación, mostraron en sus escenas a personas que usaban tabaco, según lo registró un informe reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). Dicha cifra representó una disminución con respecto al año anterior. Sin embargo, hubo un aumento del 80% en las escenas de consumo de tabaco en esas cintas entre 2015 y 2016.

Estos números despertaron una fuerte preocupación entre investigadores y activistas de salud pública, debido a los efectos que estas escenas generan en el comportamiento de los jóvenes.

“Durante algún tiempo hemos sabido que entre más veas el acto de fumar en la pantalla, también es más probable que veas a los jóvenes fumando cigarrillos en la vida real”, señaló Michael Tynan, autor principal del informe y analista de Salud Pública en el Departamento de Salud de los CDC. “Hay una relación causal entre los dos”, insistió.

La información del nuevo informe fue tomada de Thumbs Up! Thumbs Down! (¡Pulgares arriba! ¡Pulgares abajo!), un proyecto de la organización sin ánimo de lucro Breathe California of Sacramento-Emigrant Trails. Desde 1991, la asociación ha recolectado datos sobre el consumo del tabaco, contando el número de veces que un producto se usa o se supone que se utiliza en una escena de cine.

El nuevo reporte segmentó las cifras entre 2010 y 2016. El uso de cigarrillos, cigarros, pipas, narguile, tabaco sin humo y cigarrillos electrónicos se registró en cada una de las 10 películas que más recaudación tuvieron en la taquilla de Estados Unidos durante todas las semanas de esos siete años.

Si bien hubo una disminución constante en la cantidad de uso de tabaco que apareció en las películas de 2005 a 2010, en los siguientes seis años la incidencia fluctuó. De hecho, alcanzó un máximo en 2016, con 3.145 escenas que incluían tabaco en 143 películas.

De las películas calificadas para un público juvenil en 2016, el 26% mostró incidentes de tabaco. Durante el mismo periodo, el 67% de las películas con calificación R incluían incidentes de tabaco. Al comparar la cifra con las cintas de 2010, el porcentaje de filmes que mostraron el uso de tabaco disminuyó ligeramente: las tasas de ese año fueron de 31% para las películas con calificación juvenil y de 71% para las de clasificación R.

El uso del tabaco se presentó en el 41% de las películas encuestadas para 2016, frente al 50% en 2015. Sin embargo, el número de escenas de tabaco dentro de las películas aumentó en un 72% entre 2010 y 2016. Y, además, de 2015 a 2016 hubo un aumento del 80%: pasó de 1.743 incidentes a 3.145.

“Para mí, esto demuestra que los estudios (de cine) son capaces de reducir la cantidad de escenas en las que aparece un personaje fumando dentro de las películas”, indicó Stanton Glantz, uno de los autores de la investigación y profesor de Control del Tabaco en la Universidad de California en San Francisco. “Pasaron años enteros sin mostrar el fumar en películas clasificadas para jóvenes, pero dejaron de hacerlo”, insistió.

Sin embargo, Tynan, Glantz y sus colegas destacaron las limitaciones del informe: primero, muchas películas quedaron por fuera del análisis. Aunque, notaron que las películas clasificadas en el top 10 generalmente representan el 96% de todas las ventas de boletos.