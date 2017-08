Derrumbes amenazan a residentes del 23 de Enero

Residentes de la calle Andrés Bello, parte alta del barrio 23 de Enero de La Victoria, denunciaron que su lugar de residencia ahora es de riesgo por las lluvias que han ocasionado derrumbes, lo cual representa un peligro.

Yaxenis Toledo, una de las afectadas, explicó al respecto que tienen 19 años en estas circunstancias y cada vez es peor. “El cerro se derrumba, hay familias que corren peligro, cuando llueve es peor porque el agua se mete en las casas, las paredes no resisten porque ya están flojas y cada vez que truena las casas tiemblan”, alertó.

Del mismo modo, agregó que “ya han ido a hacer inspección los bomberos y Protección Civil para hacer los informes, nos dicen que debemos evacuar la vivienda cuanto antes porque no es seguro para nosotros”, sin embargo no abandonan el lugar por no tener a dónde ir.

Magaly Alcántara, otras de las residentes,indicó que acudieron a las autoridades locales para informarles sobre este problema. No obstante, no recibieron respuesta alguna por parte de éstas. “Nos dijeron que no pueden hacer nada para ayudarnos, porque no hay solución alguna, nadie hace nada al respecto. Allí hay niños y ancianos que duermen en esas casas y al igual que nosotras corren peligro”, destacó.

Asimismo, Carla Flores, comentó que “los deslizamientos de tierra son constantes. Con estas lluvias uno debe salir corriendo porque tememos por nuestras vidas y la de los niños que viven con nosotros. Nadie nos ayuda y no tenemos a donde ir”.

Esperan que alguna institución escuche su clamor y les brinden ayuda.