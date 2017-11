Lo que me dijo Joan Didion. crónicas de Nueva York Pedro Plaza Salvati

Nota de prensa Fuente

La Fundación para la Cultura Urbana cierra con satisfacción la programación vinculada al certamen literario que creó hace ya 17 años, el Premio Anual Transgenérico. Recientemente clausuró la convocatoria de la edición número 17 con una cifra histórica: 230 manuscritos recibidos y la participación de escritores de por los menos 6 países iberoamericanos.

El próximo 18 de noviembre, a las 3 pm en la librería Lugar Común de Paseo Las Mercedes, se presenta Lo que me dijo Joan Didion, crónicas de Nueva York, el libro de Pedro Plaza Salvati que recibió el máximo premio en la edición del año pasado. El texto fue presentado bajo el seudónimo de JoeGould, junto a más de sesenta manuscritos recibidos, y leído por el jurado conformado por los también escritores Luis Yslas, Roberto Echeto (ganador de la edición 2015), y Luis Alfredo Álvarez. El jurado consideró sobre el texto de Plaza Salvati que reafirma la importancia de la crónica como género literario y periodístico en la construcción de la memoria ciudadana, y destacó “su prosa serena y precisa, capaz de retratar la hondura emocional que concentran personas reales en situaciones y espacios reales, además de presentar con madurez reflexiones sobre temas delicados y actuales como la inmigración o como la complejidad de la vida en Nueva York, una ciudad tan acendrada en el imaginario colectivo”.

Lo que me dijo Joan Didion, adentra al lector a través de 13 crónicas en una doble experiencia. Por una parte la observación de un flâneurneoyorkino, atento y perceptivo que recorre y se adentra en los espacios físicos y simbólicos de una megalópolis como lo es Nueva York, al tiempo que reflexiona sobre el proceso creativo.

Las crónicas están divididas a su vez en dos partes: “No me digas que ya no puedes” y “No me dejes ahora que ya no siento”. Estas pueden leerse de manera independiente pero se conectan entre sí a través de lugares, temas y personajes. En palabras del propio autor “se cruzan para dar al lector, de manera simultánea, la sensación de un sentido más allá de cada texto, la creación de un mundo o, más bien, el reflejo de un mundo”.

Así, Lo que me dijo Joan Didion, desde las entrañas de la ciudad, recoge pequeñas historias y las plasma en una prosa mesurada y muy gráfica que deja claro por qué, más que una urbe, Nueva York es una suerte de microcosmos en donde coinciden espíritus disímiles y contrastantes temporalidades. Personajes netamente neoyorquinos, la experiencia bajo tierra en el metro, la cultura de los mendigos, el proceso tortuoso de forjamiento de un escritor en una biblioteca donde se suicidan estudiantes y se estrellan pájaros contra las ventanas, un concierto de rock alemán, la agonía de tramitar dólares preferenciales en el consulado de Venezuela en Nueva York, sin dejar de mencionar los momentos de encuentro con escritores como Paul Auster o Joan Didion. Un viaje único que muestra, simultáneamente, el camino de alguien que con tenacidad y pulso se ha convertido en eficaz fabulador.

PEDRO PLAZA SALVATI . Es graduado en Estudios Internacionales de the American University, Washington D. C, con una Maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York., programa en el que tuvo la ocasión de trabajar con el escritor español Antonio Muñoz Molina. Obtuvo los Diplomados de Escritura Creativa y de Competencias Especializadas de Escritura de la Universidad Metropolitana (Caracas). Autor del libro de cuentos Decepción de altura (Editorial Equinoccio, Caracas, 2013), de las novelas El hombre azul (bid&co. editor, Caracas, 2016) y El lugar de las nubes (Uruk Editores, Costa Rica, 2016). Su relato El puesto 690 de la sala de lectura forma parte de “Escribir en Nueva York, Antología de narradores hispanoamericanos” (Editorial Caja Negra, Perú, 2014), entre otros. En la actualidad publica crónicas y textos en Prodavinci, ha sido colaborador de Papel Literario, Ficción Breve, La Nación y la revista costarricense El buen salvaje.