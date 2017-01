Peter Granadillo: Despertando emociones a través del lente

Nota de prensa Fuente

Capturando magistralmente los rostros de personas, prendido de la belleza de cientos de paisajes, y teniendo la admiración de aquellos que observan su trabajo. Así va plasmando en sus imágenes cómo palpita la vida, milímetro por milímetro. El ser parte de Somos Uno, una iniciativa que busca crear conciencia, ha sido el trabajo que más fuerza le ha dado a su carrera.

Como fotógrafo construyó, a fuerza de puro talento, un universo de imágenes cargadas de intensidad que llevan su sello impreso y que lo han convertido en un nombre respetado de la fotografía en nuestro país y en la ciudad de Quito (Ecuador). No es casualidad que el nombre de Peter Granadillo esté relacionado con importantes producciones como Somos Uno y la serie documental Indiferencia.

Es, entonces, cuando una cámara es el detonante para un cambio, un cambio que te lleva a construir un nuevo proyecto de vida, y así inició el de Peter Granadillo. Hace nueve añ​os su vida cambió para siempre. Quizás su primer acercamiento con la fotografía fue por curiosidad y un poco de juego, pero hoy en día la fotografía es su pasión y profesión. Impregna su vida, sus horas, su pensar.

Pureza, sensualidad, crudeza, alegría y tristeza son piezas que se desprenden de los seres humanos y de las ciudades, siempre visibles ante el lente de Peter Granadillo. Somos Uno fue uno de sus trabajos más promocionados en los medios de comunicación en el país y en el exterior -la agencia de noticias italiana ANSA reseñó esta iniciativa-.

En noviembre de 2015, retratos impresos en gran tamaño se desplegaron en las paredes de Caracas. 100 rostros venezolanos fueron fotografiados por Peter Granadillo y su equipo, sin distinción de sexo, edad, creencias políticas y religiosas.

Los muros empapelados con las caras, a menudo sonrientes y juguetonas, pícaras y mestizas, fueron el centro de atención del ciudadano de a pie. Es el capítulo Venezuela de una gran plataforma internacional llamada InsideOut Project creada por el artista francés JR -pseudónimo, su identidad es una incógnita-.

El propósito de esta iniciativa en el país, según Granadillo y el equipo Inside Out, fue despertar conciencia sobre el abismo que ha creado una sociedad sumamente polarizada por ideales políticos opuestos. El mensaje: Venezuela es un sólo pueblo.

El poder de las imágenes

Desde el 2011, Granadillo se ha dado a conocer en el ámbito del arte y la cultura en el país. Sus obras se expusieron en la Escuela Julio Vengoechea y Ateneo POP – ambas locaciones en Maracaibo- y en el Centro Cultural de Chacao. El año pasado presentó su serie documental sobre los Diablos Danzantes de Naiguatá en la Torre Telefónica de Caracas, bajo la curaduría de Willy Mckey.

Actualmente reside en Quito, (Ecuador), junto a su esposa con quien maneja su propia empresa. Su rango de actividades abarca la fotografía publicitaria en las industrias de la moda y gastronomía; pasando por el trabajo documental de paisajes naturales y urbanos.

También hay cabida para la crítica social, como en la serie de fotografías titulada Indiferencia, en la cual se retrata la mendicidad en las calles de Paris, la soledad, el abandono y la indolencia de los ciudadanos por el sufrimiento del otro.

Granadillo acota que la fotografía es un ¨instrumento maravilloso para poder contar una o varias historias con una simple imagen. Es increíble y súper poderoso por las emociones que despiertan¨.

Todo arte requiere además una intensa disciplina. Muchas veces este artista necesitó madrugar y trasladarse a un escenario decenas de veces, acechando la ocasión oportuna para conseguir el efecto deseado: “Toda fotografía tiene su grado de complejidad; pero más allá de la técnica, muchas veces tuve que ir al sitio de la toma –refiriéndose al Parque Nacional El Ávila–esperando que el día estuviera perfecto para lo que quería. Fui al sitio no menos de 10 veces y tuve que esperar más de dos horas cada vez que el cielo se despejara y lograr captar una imagen del cerro con un cielo totalmente despejado”, comenta el fotógrafo.

Arte y técnica se renuevan constantemente. Y los fotógrafos hoy en día buscan desafíos y transgresiones. “No es que la técnica se ha quedado de lado –explica Granadillo- pero cada día se ven trabajos que rompen con esos esquemas básicos y sus resultados son buenos; depende del lenguaje que aplique cada autor y la defensa del trabajo realizado”.

Mientras tanto, Peter Granadillo sigue narrando historias con su lente favorito de 50mm, capturando el transcurrir de la vida: viajes en buses, coloridos disfraces y agitados bailes en Vargas; o la serenidad propia que inspiran los lagos andinos. Convirtiendo cada vivencia en poesía. Y en belleza. Un fragmento de la humanidad y naturaleza cautivo en un cuadro.

Pese a su agitado vaivén en las ciudades que frecuenta, esperando conseguir esa imagen deseada en el momento oportuno, Peter Granadillo hizo un alto en su quehacer para conversar amenamente sobre su transitar en la fotografía y sobre los nuevos proyectos que tocan sus puertas.

-Peter, gracias por esta entrevista. Antes que nada, ¿Qué te llevó a estudiar fotografía?

Debo decir que quien me motivó a estudiar fotografía fue mi esposa. Luego de comprar un equipo réflex ella me veía todos los días leyendo y jugando con las bondades de la cámara, por lo que decidió regalarme el primer curso de fotografía digital que hice.

-Si uno sigue tu trabajo desde sus inicios se puede ver un gran crecimiento, pero también que te has enfocado más hacia área de la moda y la fotografía publicitaria ¿Es el estilo que más buscas explotar?

La fotografía comercial (moda más publicitaria), me gusta bastante, se pueden lograr grandes cosas al tratar adecuadamente una imagen, sin embargo no es el único tipo de fotografía que me gusta. La fotografía documental me parece que es mucho más interesante, sobre todo por el mensaje y las emociones que puedes transmitir con una simple imagen, es un tema que me gusta explorarlo bastante, puedo inclusive, describir la cotidianidad de mis días documentando mis viajes en autobús, la gente con quien me tropiezo en las calles, etc., para serte sincero, ¡Me encanta!.

-¿Qué sientes que te falta por aprender?

Mucho, como cualquier otra área uno nunca está al 100%, aún considero que tengo mucho que aprender sobre la fotografía.

-Suerte, talento, contactos ¿Qué se necesita para entrar en el mundo de la fotografía en Venezuela?

Como en toda actividad que realices necesitas un poco de las tres, pero el talento considero es de las más importante.

-¿La creatividad es un don o hay estrategias para adquirirla?

En estos días escuché en una entrevista a una escritora que decía: ‘Todo el mundo tiene creatividad…’, opino igual, todos tenemos creatividad sólo que unos la tienen mucho más ‘a la mano’, pero todos somos creativos.

Cuando comencé con la fotografía, como cuento curioso, yo mismo pensaba que la dosis de creatividad que me correspondía nunca llegó, la primera profesora que tuve en Digital 1 en la escuela de Roberto Mata, me dijo: ‘Eso no es cierto, solo debemos desarrollarla’…, totalmente cierto.

-¿Se pueden contar historias con un breve fragmento de tiempo?

¡Totalmente! y no sólo una historia sino varias, todo dependerá de lo que el autor quiso mostrar y a su vez lo que el espectador está apreciando, que pueden ser totalmente distintas.

Es como la serie de cuadros de la pintora francesa René Magritte titulada: ‘La traición de las imágenes’, en el que pintó una figura de una pipa y le escribió una leyenda que decía ‘Ceci n’est pas une pipe’, (esto no es una pipa). Debido a que era la representación del objeto y no el objeto como tal; ahí la muestra de las diferentes historias que puede contar una imagen.

-Hay muchas fotografías tuyas que son solo paisajes, no hay presencia humana. ¿Te gusta retratar, digamos, la ausencia, la huella de las personas?

Me gusta apreciar la naturaleza y trato de captar lo increíble de ella, colores, formas, sombras, es una fuente inmensa de creatividad debido a que dependiendo de la hora en que fotografíes cierto paisaje la imagen puede variar increíblemente.

-¿Qué piensas hace que tu fotografía sea diferente de otros proyectos o del trabajo de otros?

Creo que todos los trabajos fotográficos son diferentes, cada fotógrafo tiene un ojo o visión particular, la diferencia está o se basa en lo que quieres transmitir y si lo logras, por muy pequeña que sea tu audiencia. En mi caso, le dedico el 100% al trabajo previo y posterior de fotografiar, para lograr tanto lo que el cliente requiere (fotografía comercial), como plantear el discurso que quiero demostrar con la imagen (fotografía documental).

-Cuéntanos de la experiencia en el proyecto “Somos Uno”, ¿Cómo surgió y si ha repercutido positivamente en que te valoren más como fotógrafo?

Somos Uno fue un proyecto increíble y maravilloso, me encontraba de reposo en mi casa y vi un documental llamado InsideOut Project, un proyecto de un artista francés donde quiere darle voz a la gente, entonces pensé en porque no hacer algo así en Venezuela tocando el tema de las diferencias entre los venezolanos, le plantee la idea a mi hermano (socio en temas de fotografía) y le pareció brutal la idea y comenzamos a armar el equipo de trabajo y organizar todo, estuve en comunicación directa con el equipo de JR (artista francés), en Nueva York y nos apoyaron en la idea.

¿Cómo repercutió?, pues muy bien, el proyecto tuvo mucha cabida en medios escritos y radiales de Venezuela e inclusive una agencia Italiana de noticias, me entrevistó para que le contara sobre el proyecto, el impacto no sólo fue en los medios, la gente en la calle se paraba a observar las fotografías y a retratarse con ellas, la verdad fue increíble.

-¿De qué fotografía estás más satisfecho?

Me gustan muchas de mis fotografías, pero en particular una fotografía que me encanta, es una que realicé documentado la danza de los “Diablos de Naiguatá”, una danza que además de muy movida es full colorida, pues en esa fotografía se aprecia totalmente el movimiento de los danzantes y los colores de sus trajes típicos.

Y la otra foto es una serie que tengo del cerro “El Ávila”, sobre todo por el trabajo y dedicación que tuve que realizar para lograrla.

-¿Y la más complicada?

Creo que toda fotografía tiene su grado de complejidad, quizás la fotografía que te comenté del Ávila, pero más allá de la técnica fue por las veces que tuve que ir al sitio de la toma esperando que el día estuviera perfecto para lo que quería. Fui al sitio no menos de 10 veces y tuve que esperar más de dos horas cada vez para esperar que el cielo se despejara (que era uno de mis objetivos) y lograr captar una imagen del cerro con un cielo totalmente despejado, fueron, como dije, más de diez veces que fui al sitio a primera hora de la mañana 6:30 am.

-¿Qué opinas del retoque digital?

No me opongo, me parece que es válido siempre y cuando se respete la imagen original, pero por supuesto dependiendo del tema. Por ejemplo, para las fotografías publicitarias es común y casi indispensable el uso de técnicas de retoque digital, en lo que a mí respecta me parece súper valido.

-¿Qué piensas acerca de la fotografía de hoy? ¿Dónde sientes que estamos?

La fotografía de hoy cumple un rol sumamente importante en los acontecimientos diarios, con la facilidad que existe hoy en día, para captar imágenes a través de distintos medios o dispositivos, es más inmediato compartir una experiencia o historia.

-¿Cuáles son las oportunidades de este momento en particular, con todos estos nuevos medios de comunicación y web 2.0?

Considero que existen muchas más oportunidades para promocionar o publicar tu trabajo gracias a todos los medios digitales, sin embargo y debido a la facilidad que brindan muchos dispositivos y a la inmediatez que se requiere existe mucha oferta y en muchas ocasiones no llegan a ser las mejores fotos para contar la historia sino la que llegó mucho más rápido.

-Hablando de la calidad que debe respaldar el trabajo de un fotógrafo. ¿Qué características necesita un fotógrafo hoy para ser relevante?

Un fotógrafo está en constante desarrollo, considero que es indispensable para ser relevante así como ser fiel a su concepto.

-¿Cuáles son las características que debe tener una buena foto?

Creo que lo más importante es que al autor le guste y sepa cómo defender su trabajo o lo que quiso expresar a través de él, el tema de la técnica o conceptos básicos de fotografía, no es que ha quedado de lado pero cada día se ven trabajos que rompen con esos esquemas básicos y son buenos trabajos, como dije, depende del lenguaje que aplique cada autor y la defensa del trabajo realizado.

-¿Qué fotógrafos admiras?

Creo que tengo varios fotógrafos favoritos, de los más reconocidos y retratista es Richard Avedon, sin embargo recientemente conocí el trabajo un retratista que me encanta, su nombre es Tom Hoops. De los paisajistas está Ansel Adams, sus fotografías son alucinantes.

-Ante tanta competencia y un mundo de fotografía contemporáneo tan diverso, complejo e incluso saturado ¿Tienes algunas palabras para los fotógrafos que recién comienzan su camino?

La fotografía es algo maravilloso, el poder contar una o varias historias con una simple imagen es increíble y súper poderoso además de las emociones que se logran con ellas. Aún considero que es una herramienta poderosísima para transmitir un mensaje en masa.

-¿Qué proyectos están por venir para Peter Granadillo?

Actualmente me encuentro en la ciudad de Quito realizando varios trabajos, sin embargo tengo un proyecto en ‘construcción’ que espero concretar a finales o principios del próximo año.

