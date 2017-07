Un ‘conspirólogo’ explica por qué cree que la Tierra es plana y hay un muro de hielo en la Atlántida

RT Fuente

La creencia de que la Tierra es plana en realidad y de que un gobierno mundial en la sombra engaña al público para que crea en un planeta en forma de globo ha ido en aumento durante los últimos tiempos. Uno de los principales defensores de esta teoría de la conspiración es Nathan Thompson, un comerciante del condado de Orange (California, EE.UU.) que no solo cree que la Tierra es plana, sino también que hay un muro de hielo en la Antártida.

No es el único que sostiene este tipo de ideas polémicas. El grupo de Facebook ‘Official Flat Earth & Globe Discussion’, creado por Thompson en junio de 2016, ya cuenta con más de 37.000 personas que apoyan su teoría sobre nuestro planeta.

“Hay un muro de hielo [en la Antártida] que han guardado en secreto desde 1961”, afirma el hombre, que nunca ha estado en Antártida pero ha oído que varias personas han sido “encañonadas por intentar investigar el muro del hielo de manera independiente”, recoge sus palabras el diario ‘The Sun’.

Facebook.com / Official Flat Earth & Globe Discussion

Además, Thompson señala que reza cada día “para que no me torturen”. “Realmente creo que estoy en el punto de mira”, asegura el hombre, que agrega que no sabe “si es la CIA, el FBI, o quienquiera que proteja a estas personas que gobiernan el mundo“.

Nathan tacha a estas personas de “psicópatas”. “No tratamos con gente normal”, afirma. “Realmente no hay ninguna razón lógica para mentir a todo el mundo y decir que el mundo es plano, aparte de dominar el planeta, robar dinero y confundir a la gente. Ese es su plan”, explica el hombre la razón por la que los países no reconocen que la Tierra es plana.

Por su parte, Spencer Marks, investigador del Grupo de Investigación Independiente, una organización científica escéptica basada en fundamentos científicos, se reunió con Nathan y otros partidarios de la teoría de la Tierra plana. “Yo creería en una Tierra plana en un santiamén si hubiera alguna evidencia real para apoyar que ese es el modelo de funcionamiento de la Tierra y del sistema solar”, sostiene el investigador independiente.

“Creo que los ‘Flat Earthers’ [término que alude a aquellos que creen que la Tierra es plana] se aferran a sus creencias porque esto les hace sentir que tienen un conocimiento especial del que otras personas no son conscientes“, opina Marks.