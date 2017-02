Descubre a los Albinos que ganan millones modelando

BBC Fuente

Durante años, la industria de la moda y la alta costura se conoce por retratar la imagen perfecta, de unos modelos perfectos llevando ostentosas ropas en lo que se creía que una persona debía ser sin defectos, sin diferencias, con la idea platónica de un cuerpo escultural hecho a la imagen y semejanza de nuestros sueños.

Donde siempre cumplían unas estrictas normas para modelar, las cuales tenían que ser. Alta, delgada, bronceada y sin defectos, pero la cuestión no esa ya que recientemente en el mundo de la moda ha tomado una ruta mas abstracta que nunca, ya que los diseñadores han ido cambiando su punto de vista a un ritmo apresurado, con nuevas figuras y rostros mas inusuales para el desfilar en sus pasarela

Pero es precisamente desde hace escasos años cuando se ha comenzado a trabajar en la idea de presentar alternativas que muestran las imperfecciones como algo bello a imitar. Éste era el caso de Shaun Ross que ya mostramos en una recopilación anterior y que presentaba una alteración en la piel que impedía generar pigmentación. comúnmente conocidos como “albinos”, os mostramos una serie de modelos que han triunfado con esta diferencia.

Alyona Subbotina.

Alyona Subbotina (nacida el 13 de febrero de 1990) es una reconocida modelo de moda kazaka, además de empresaria, de extraordinaria belleza, que deslumbró a todo el mundo gracias a la semana de la moda en París del 2011.

Es así que ella ganó el reconocimiento internacional después de abrir exclusivamente el Givenchy semana de la moda en París en 2011, desdé ese momento ella ha trabajado con diseñadores como Giorgio Armani , Givenchy y Helmut Lang, a pesar de haber pertenecido al equipo olímpico de volleyball de su país, se hizo famosa por desfilar en la pasarela, siendo representada en la actualidad por la empresa del Presidente Donald Trump “La Trump Model Management”, en Nueva York,

En sus primeros años Subbotina nació en Almaty, Kazajstán, ella era un miembro del equipo olímpico de voleibol de Kazajstán, después comenzó su carrera como modelo a los 16 años en Singapur, mientras que al mismo tiempo de completar una licenciatura en Administración de Hotelera del Instituto de Asia Oriental de Gestión, su carrera de modelo de comenzó a los 16 años de edad donde fue descubierta por dos agentes a participar en la Semana de la Moda Kazajstán (KFW), lo que la llevó al trabajo de modelado en Singapur, por su belleza y torpe nuevo cambio de imagen ‘albino’ cosechó su atención y trabajo.

Ella fue asegurado exclusivamente por Givenchy para abrir la Paris Fashion Week 2011, su recepción fue bien recibido y se le pidió que trasladarse a la ciudad de Nueva York, Subbotina ha andado en los desfiles de moda de diseñadores como Helmut Lang, acné, Fendi, Preen, Pringle of Scotland, Rick Owens, Daks, David Koma, Givenchy, Mara Hoffman, Roksanda Illincic, Thierry Mugler, Tibi, Vivienne Westwood y Jean Paul Gaultier.

Ella era la cara de los cosméticos del MAC y Brunello Cucinelli en 2012 y Thomas Wylde en 2013 también ha sido la campaña publicitaria de Armani, características notables incluyen la revista Vogue Italia, Vogue Alemania, Entrevista, revista ID, METAL, V Magazine, Marie Claire (Francia, Reino Unido) y Dazed & Confused, ella ha aparecido en las portadas de Marie Claire Malasia, el bazar de Harper Kazajstán, Elle México y Número Tailandia.

Es Así y a pesar de ser albina eso nunca la limito ni le perturbo ya que se ha convertido en todo un ejemplo para todo el mundo, ya que ha trabajado con las mejores casas de alta costura y ha sido portada de muchas revistas del sector.

Amal Sofi

Este modelo de origen ruso también comenzó con su carrera de modelaje gracias al empuje que cobraron las diferencias en la moda, usando la estela de otros que le abrieron paso ha conseguido llegar a lo más alto contando, tan sólo, con 19 años de edad.

Su belleza, mezcla de exotismo con unos rasgos estéticamente proporcionados, le ha coronado como uno de los más atractivos de la lista. Sin duda muestra un lado salvaje en la fotografía que lo hace mucho más llamativo.

Nastya Zhidkova

Esta Chica Venida también desde el corazón de Rusia, esta modelo ha conquistado los corazones de los diseñadores de alta costura.

Catalogada por muchos como una de las albinas más bellas del mundo, sin duda su especial característica no le ha causado el menor daño para modificar su belleza. Sus increíbles ojos azules, junto con su pelo blanco como la nieve le ha granjeado un puesto en la lista de auténticas bellezas decoloradas. Todo un ejemplo de saber sacarle partido a lo que otros considerarían un problema.

Stephen Thompson

Pero resulta curioso como algunos albinos llegan al mundo de la moda, lo que muchos suponen es que en la actualidad y para algunos diseñadores eso ya no importa mucho y un ejemplo de ello es el diseñador Ricardo Tisci, que ha sido conocido para escoger gente poco común para representar la línea y recibió aplausos cuando usó a Lea T, un modelo transexual, para representar Givenchy en el pasado – y su última “cara” para la línea no es diferente, lo que esta vez, Tisci puso un hombre albino, Stephen Thompson, como la nueva cara para Givenchy, pero claro en este caso nos encontramos con un curioso caso donde algunos suelen confundirse ya que Stephen tiene un hermano gemelo que no es albino y muchos suelen confundirlos,

También supone un inconveniente para él el haber nacido con esta especial condición, ya que padece ceguera en uno de sus ojos pero a pesar de ello, lejos de achantarse, se ha convertido en todo un icono para todo el mundo de la moda, y actualmente se encuentra trabajando en un centro para el tratamiento de problemas visuales, además no sólo es atractivo sino que además tiene una gran conciencia social.

5. Dessyslava

Esta joven búlgara también ha revolucionado el mundo de la alta costura ya que mezcla el rasgo buscado con una belleza muy atractiva.

Gracias en parte a que la región suele tener a mucha gente con piel clara, su belleza no pasa en exceso por llamativa, aunque su condición le ha abierto las puertas de la moda. Sin duda esta joven va a ser una de las estrellas más relevantes de la lista, colocándose en los puestos más altos de las preferidas por las actuales empresas de modelaje.

6. Jewell Jeffrey

Jewell sorprende por su propia etnia, ya que una persona de color presentando un caso de albinismo resulta doblemente llamativa.

Se pueden apreciar los rasgos característicos, como una nariz amplia y un pelo rizado. Su caso es sin duda de extraordinaria belleza, ya que mezcla la belleza de la raza negra con el color blanco de un albino, siendo una comunión entre las etnias que siempre han luchado entre ellas. Además es un reconocido DJ, además de un modelo de fama internacional.

7. Thando Hopa es una belleza sudafricana

Thando es una belleza sudafricana que, de nuevo, proviene de la etnia negra.

El problema al que se enfrenta la gente albina en áfrica es que muchas veces son capturadas y mutiladas por ser consideradas hijas de un diablo. Pero ella ha sabido sacar partido a su diferencia y compagina su carrera de modelo con la de la abogacía, convirtiendo su pasión en un complemento para vivir. Sin duda toda una heroína para la gente que quiere triunfar en la moda y no le importan las diferencias con respecto a los ideales de belleza.

8. Albi X

Albi vive en Alemania. A pesar de que ésta fuese la nación que vió crecer el movimiento más grande de xenofobia que se conoce, actualmente es un ejemplo de multiculturalidad que permite que gente como él pueda triunfar en la moda.

Sin duda sus rasgos le permiten convertirse en un ejemplo de para muchos de los modelos que quieren triunfar en la moda. Podemos verlo desfilar para varias de las casas de mayor prestigio. Sin lugar a dudas es todo un ejemplo de belleza para todos los que se dedican al modelaje.

9. Connie Chiu modelo de Hong Kong

Esta increíble modelo nació en Hong Kong. Sus rasgos asiáticos le dotaban de un delicado concepto de belleza que, mezclado con su cultura sueca la hizo ser captada por las filas de las mejores casas de alta costura.

Tras perseguir su sueño, desfilar por la pasarela, consiguió ser feliz gracias a la oportunidad que le brindaron las nuevas líneas de elección de modelos y ahora se dedica de pleno a su pasión desde siempre.

Es allí que Ricardo Tisci, diseñador de la casa de moda francesa dijo que él está admirando el aspecto de los albinos y que han sido una inspiración para los tonos que son recurrentes en sus diseños. Thompson y Tisci han abierto muchas puertas para las personas que se ven un poco “diferente”. Pero, ¿cuántos modelos en realidad tienen albinismo? en realidad son muchos ya sean desde niños hasta ancianos que han pasado por el munido de las pasarelas.

El albinismo es probablemente uno de los más discriminados síndromes en el mundo, principalmente debido a la falta de conocimiento de la misma personas, además en algunas culturas de África en realidad creen que el albinismo es el resultado de una maldición y que es contagioso, otros creen que los albinos pueden predecir el futuro y que las partes del cuerpo de albinos son talismanes útiles en la magia negra.

Ahora bien, obviamente, nada de eso es cierto, ya que el Albinismo es un pequeño defecto congénico que solo pasa en algunas personas como también en animales ya que por falta de melanina en el cuerpo estas personas o cualquier otra especie nacen así, pero claro si nos ponemos a ver muchas personas suelen juzgar y suelen discriminar de algo que ni siquiera conocen o entienden.

Solo podemos decir y para finalizar que a pesar de ser albinos eso nunca los limito ni le perturbo ya que se han convertido en todo un ejemplo para el mundo, ya que han trabajado con las mejores casas de alta costura y han sido portada de muchas revistas del sector.