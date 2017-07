Venezolano Néstor Vílchez se convierte en referencia mundial por su trabajo como reclutador de estudiantes

Nota de prensa Fuente

Su don de servicio y la pasión con lo que hace su trabajo, no solo lo han ayudado a dejar el nombre de Venezuela en alto, sino que además lo han convertido en una referencia mundial en el área de reclutamiento estudiantil, en la que destaca como el mejor de Latinoamérica y uno de los más destacados del mundo. Se trata del venezolano Néstor Vílchez, quien con su modelo “Reclutamiento Estudiantil Selectivo Adaptado a la Realidad Latinoamericana”, se ha convertido en un erudito en este tema.

Con más de 20 años de estudios y experiencia en distintas áreas sociales y de servicios, y luego de haber estudiado en distintos lugares del mundo, Vílchez emprende lo que denomina “su aventura más grande”: reclutar estudiantes en Latinoamérica, bajo su efectivo modelos.

“Lo diseñé (el modelo) porque quise mostrar que existen muchas oportunidades en el mundo para quien quiera estudiar y capacitarse. Salir del país y conocer nuevas culturas, costumbres y lugares, abre tu mente. La gente concreta sus ideas a partir de su cultura, de lo que conoce o ha conocido antes. Entrar en contacto con algo nuevo, llena a los estudiantes de una serie de pensamientos que les lleva a lo que han visto en televisión o internet, pero que no precisamente refleja lo que realmente es necesario para entenderse”, dijo Vílchez, asegurando que lo mismo pasa con las instituciones y los departamentos de reclutamiento estudiantil.

“Estos invierten a altas sumas de dinero en planes de acción que no siempre están adaptados a la realidad que se vive en Latinoamérica; porque lo que muchas veces no funcionan. Conocer la cultura, los aspectos humanos y la manera de pensar de todos los actores resulta determinante para poder conectar académicamente al mundo y reclutar al estudiante”, dijo Néstor Vílchez.

Su teoría de reclutamiento, ha sido avalada por instituciones y estudiantes que hoy hacen, o hicieron vida, en la University of Calgary, Canadá; Texas A&M University, E.E.U.U.; University of British Columbia, Canadá; Caribbean Institute of Languanes, Trinidad & Tobago; entre otras; que hoy lo convierten en una referencia obligatoria del reclutamiento estudiantil en Latinoamérica.

Su trayectoria

Néstor Vílchez nació en Maracaibo y desde muy temprana edad tuvo la oportunidad de conocer distintos escenarios de la vida, gracias a los constantes traslados de su padre por causa del trabajo. “Estos cambios de residencia me hicieron entender que lo aprendido durante la vida depende, en gran medida, de las limitaciones impuestas por el ambiente y el espacio”, expresó.

Fue así como comenzó una larga travesía a través del conocimiento, nutriéndose de experiencias académicas, informales y autodidactas, hasta llegar a ser lo que es hoy.

Teniendo edad para elegir, supo sortear caminos y decidió emprender viaje lejos de casa. Se dedicó a estudiar inglés y perfeccionó sus conocimientos en ese idioma estudiando literatura inglesa, para luego completar su formación en traducción e interpretación. Muy joven aún, regresa a Venezuela y se titula como Intérprete Público; título que le confiere el Ministerio del Interior y Justicia de la época.

También estudió Ingeniería Industrial y entre el cálculo y las ideas logra desarrollar múltiples ideas. Hoy brilla en el mundo con su teoría de reclutamiento estudiantil, logrando el respeto y la admiración de muchos alrededor del mundo.