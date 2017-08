Carlos Maldonado asume el banquillo del Zulia

EFE Fuente

El entrenador venezolano nacido en Uruguay Carlos Fabián Maldonado asumió este viernes el banquillo del Zulia de la primera división del país, luego de la marcha de Daniel Farías al The Strongest boliviano.

“Estoy muy contento de regresar a Maracaibo, una ciudad que me trae muy lindos recuerdos. Vengo con la ilusión de la primera vez, a trabajar en una institución con gente de fútbol, metas claras y un rumbo definido”, dijo Maldonado en un comunicado que divulgó el equipo Petrolero.

El Zulia será el sexto club de Maldonado en Venezuela y el segundo que dirige en esa entidad del occidente del país tras su exitoso paso por el ahora desaparecido Unión Atlético Maracaibo.

En Venezuela ha dirigido además al Nacional Táchira, Deportivo Táchira, Mineros de Guayana y Aragua.

“Para mí este es el mejor equipo que hay en el país y los que están del puente para allá no me importan. Me entusiasmó el rumbo claro que tiene este equipo, un plantel muy bueno con jugadores talentosos, jóvenes pícaros y muy bien trabajados”, prosiguió el director técnico en el comunicado.

El Zulia es uno de los aspirantes a levantar el título en Venezuela, pero no logró clasificarse al octogonal final del pasado Apertura y en este Clausura ocupa el puesto 13 luego de 5 fechas.

Este sábado, Maldonado tendrá la oportunidad de debutar cuando el Zulia visite al Caracas en la sexta jornada del Torneo Clausura.