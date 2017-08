Clima hostil para Neymar en Francia: piden que lo lesionen en su debut

Infobae Fuente

En Paris Saint Germain (PSG) le dieron a Neymar un recibimiento acorde a la talla de su nombre y a lo que costó económicamente (más de USD 250 millones). Pero no todos lo esperan con los brazos abiertos en el fútbol francés. Así lo dejó en claro Jordan Ikoko, quien podría ser su primer rival en una cancha.

El lateral del Guingamp, próximo adversario del PSG en la liga francesa, declaró en el medio L’equipe que en las redes sociales hay fanáticos que le piden que lastime a Neymar. “¡Lesiónalo!, me dicen. Pero yo no soy así. Voy a ser agresivo, como siempre soy en el terreno de juego, pero sólo es fútbol”, explicó el francés de 23 años. Y agregó: “No voy a hacerle daño ni a participar de este juego”.

Los parisinos visitarán este domingo al Guingamp por la segunda jornada de la Ligue 1 y el brasileño podría llegar a tener su estreno, siempre y cuando su transfer llegue en tiempo y forma. “Es la primera vez en mi carrera que me puedo enfrentar a un jugador de clase mundial y me decepcionaría si no juega”, expresó además Ikoko.

¿Qué pasaría si Neymar le tirara un caño? El hombre del conjunto del equipo del oeste de Francia aseguró que no hará nada porque “es lo que se espera de él”. Y concluyó: “No va a ser el partido de mi vida. No voy a ver videos ni nada. Voy a tener una semana tranquila como siempre. No hay un plan especial contra él”.