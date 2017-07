Seleccionador de Venezuela apuesta por llegar a la Final Four de Copa América

EFE Fuente

El seleccionador de baloncesto de Venezuela, el argentino Néstor García, aseguró que para el combinado vinotinto sería “espectacular” alcanzar la fase final de la Copa América que se disputará el 2 y 3 de septiembre en Córdoba (Argentina) y en la que Venezuela defiende el título de 2015.

“Para nosotros sería muy importante meternos en una ‘Final Four’ de la Copa América otra vez, sería algo espectacular, porque supondría seguir teniendo un protagonismo importantísimo para la selección”, aseguró Néstor García durante su visita a la sede central de EFE en Madrid (España), donde la próxima temporada dirigirá al Montakit Fuenlabrada de la Liga Endesa española.

El combinado venezolano está encuadrado en la primera fase del torneo en el grupo B, que se disputará entre el 27 y el 29 de agosto en Bahía Blanca (Argentina) contra el combinado local, Canadá y las Islas Vírgenes.

“Jugaremos contra Canadá, que fue la semifinal que ganamos para ir a los Juegos Olímpicos de Río 2016, y con Argentina para la final. Justo en Bahía Blanca, que es mi ciudad, la capital del basket en Argentina. Es una ciudad que vive y respira basket, donde ha nacido y se han criado (Manu) Ginobili, Pepe Sánchez, (Alejandro) Montecchia, (Juan Alberto) Espil, (Hernán) ‘Pancho’ Jasen…”, apuntó García.

Tras la fase de grupos, el mejor de cada grupo junto a la anfitriona Argentina se clasificarán a la fase final de Córdoba de los días 2 y 3 de septiembre, lo que otorga dos billetes entre los cuatro equipos del grupo B en el que está Venezuela.

“Nosotros la expectativa que tenemos es hacerlo lo mejor posible, queremos clasificar a la ‘Final Four’ de Córdoba, sería para nosotros un gran paso. También sabemos que hay que esperar a las listas, porque en este tipo de torneos los equipos acomodan bastante a los jugadores que van a llevar. Hay que ver a quién lleva Canadá, República Dominicana o Puerto Rico”, apuntó.

Entre las convocatorias a las que estará atento el preparador argentino de Venezuela estará también la de Estados Unidos, que podría incluir jugadores NBA, de la Liga de Desarrollo y universitarios.

El equipo americano está encuadrado en el Grupo C que se disputará en Montevideo (Uruguay) con República Dominicana, Panamá y Uruguay y será entrenado por el exdirigente de la NBA Jeff Van Gundy.

Néstor ‘Che’ García tiene clara que la base de jugadores con los que ha contado en sus cuatro años como seleccionador venezolano estará en la Copa América, con el pivote Gregory Echenique, el escolta John Cox, el ala-pívot Néstor Colmenares o el base Gregory Vargas entre ellos.

No obstante, no podrá estar el base Greivis Vásquez, el único jugador venezolano en la NBA estadounidense, lesionado al principio de la presente temporada en el tobillo derecho.

“Viene de una operación desde que salió de Brooklyn (Nets) y no podrá estar. Está en proceso de recuperación, pero el resto está bastante bien”, comentó García.

La selección ‘vinotinto’ se concentrará en España, en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, a finales del mes de julio, como ha sido costumbre durante los cuatro años del ‘Che’ García con el bloque latinoamericano.

“Hace cuatro años que yo arranqué con la selección, en 2013, y todos los veranos entrenamos aquí. Cuando vinimos la primera vez no quería jugar nadie amistosos con nosotros. Y hoy en día ya se ha abierto el abanico, en eso ha tenido que ver la posibilidad de jugar amistosos con la selección española, para nosotros nos vino excelente y nos ha hecho crecer el nivel de juego”, apuntó.

García apuntó que el amistoso contra el combinado español, medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos y que intentará revalidar su título europeo en el Eurobasket de Turquía, podría ser en torno al 20 de agosto.

“El amistoso con España está casi confirmado para el 20 de agosto y la idea es que después saldremos para Bahía Blanca, para aclimatarnos con la diferencia horaria y la diferencia de estación”, añadió.

El entrenador de Venezuela también comentó la situación que atraviesa la Federación Venezolana, que el martes recibió una notificación de la FIBA que indica que está expuesta a una sanción “con riesgo de suspensión” debido a un recurso del exjugador José Luis Ramey ante la justicia que impidió la realización de la Asamblea General Ordinaria de la FVB prevista para el 29 de junio, en la que se debía elegir a la nueva Junta Directiva.

“Hay un problema de las elecciones, lo que me han contado es que presentaron un recurso a la justicia, eso hace que FIBA pueda tener una intención de suspensión. No creo que haya riesgo de que nos pueda afectar al equipo, no me han comunicado nada”, comentó García.

El seleccionador de Venezuela valoró en su visita a España -donde firmó la semana pasada su contrato con el Montakit Fuenlabrada español, al que dirigirá la próxima temporada- el apoyo que ha tenido el equipo venezolano por parte del gobierno de su país.

“A nosotros nos han apoyado todos los años, hace cuatro años que nosotros nos preparamos en España y no es fácil tener 35-40 personas concentradas aquí. Esto ha sido gracias a una gran logística de la Federación y un gran apoyo del Gobierno que ha dado los recursos para que podamos estar acá. Nos han dado todas las armas para trabajar a primer nivel”, finalizó Néstor García.