Emisión de deuda es ilegal: Cedice

Como “absolutamente inconstitucional” calificó Karelys Abarca, investigadora del Observatorio de Gasto Público (OGP) el nuevo Programa de Colocaciones de Deuda Pública Nacional para el próximo trimestre, anunciado la semana pasada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Las nuevas emisiones permitirían al Poder Ejecutivo captar recursos por conceptos de letras del Tesoro que podrían ubicarse entre 1.600 y 2.300 millones de bolívares semanales entre julio y septiembre.

“Se está endeudando a Venezuela de espaldas a la voluntad de una sociedad que desconoce el manejo de su dinero y su futuro, sin ningún tipo de control social ni transparencia”, sostuvo la economista del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad).

Su comentario se refiere no solo a los reiterados endeudamientos inconsultos, sino incluso a la propia aprobación de la Ley de Presupuesto 2017, que no contó con el aval de la Asamblea Nacional (AN) para su aprobación.

“Esta acción es una muestra más que contundente de que el poder Ejecutivo está desbordado y se apropió totalmente del Estado, pretendiendo gobernar Venezuela sin medir el costo de oportunidad para las generaciones futuras del país, que heredarán una deuda inconmensurable”, insistió la economista.