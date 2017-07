La carne volvió a subir de precio

Con la llegada del mes de julio y el reciente aumento salarial, los costos de muchos de los alimentos se han elevado en los últimos días. La capital del municipio José Félix Ribas, no ha sido la excepción, pues no han quedado fuera de la situación de crisis generalizada que no sólo afecta a los consumidores, sino también a dueños y propietarios de establecimientos.

En este sentido, luego de un recorrido por el centro de la ciudad de La Victoria, se pudo constatar que muchos propietarios de los locales comentaron que están a la expectativa del incremento en la mercancía, ya que las empresas productoras de algunos artículos no se encuentran trabajando a “toda máquina”.

“En la actualidad hay muchas empresas productoras que no están produciendo, entonces la única manera que tenemos nosotros de subsistir con nuestro negocio es comprarles a los distribuidores y para nadie es un secreto que comprar directamente a la industria es mucho más barato que a los distribuidores, por los mismos ajustes que ellos les hacen, por tanto nosotros también debemos ajustar los precios para poder obtener por lo menos una pequeña ganancia”, aseguró el dueño de un establecimiento.



Por su parte, muchos otros comentaron que productos como la masa para pastelitos, los huesitos ahumados, huevos y las chuletas son uno de los que más se han aumentado.

“Un kilo de chuletas anteriormente costaba 19 mil bolívares el kilogramo y ahorita está en 24 mil bolívares, ahora bien los cortes de carnes se le sumaron al costo anterior aproximadamente Bs. 400, es decir, si antes el kilogramo de carne molida estaba en 3.600 bolívares ahora está alrededor de los 4 mil bolívares”, aseguró el trabajador de una carnicería.

Es importante destacar que los establecimientos han estado mostrando a los consumidores sólo lo que les llega en lo inmediato y al terminarse pueden pasar días con anaqueles vacíos. Anteriormente, las empresas distribuían el producto semanalmente, pero ahora cada 22 días y “llegan con lo que les queda porque ya no hay mercancía”.

Esta situación demuestra que Venezuela con los año ha venido retrocediendo en cuanto al abastecimiento, por lo que millones de venezolanos sueñan que regresa la normalidad donde lo más común era que al menos los anaqueles estuviesen abastecidos, ya los ciudadanos no quieren seguir viviendo este calvario y añoran la Venezuela de ayer donde lo mínimo que había era normalidad.