Canales fitness en Youtube, un negocio vanguardista

Si hace unos años las blogeras de moda y maquillaje se erigieron como las reinas de Youtube, ahora son los especialistas en fitness y salud los que encabezan el negocio. En la era de los youtubers, las marcas y los propios especialistas en fitness se han dado cuenta de que en internet se mueve mucho dinero y mucha audiencia.

Los gimnasios se han trasladado fuera de las salas de musculación tradicionales y el ejercicio en casa es la nueva tendencia para ponerse en forma. La mayoría de las veces no necesitas más que una esterilla, un par de mancuernas y veinte minutos al día para mejorar tu forma física desde tu salón. Además es gratis. Un gym low cost virtual que le gana terreno a los gimnasios de toda la vida.

Planes de entrenamiento en Youtube

Ya no es necesario invertir mensualmente en pagar un gimnasio que puede que no vuelvas a pisar después de las primeras sesiones. Algunos youtubers no te explican solo cómo realizar ejercicios sencillos desde casa sino que se convierten en entrenadores personales con calendarios y tablas incluidas.

Es el caso de Gym Virtual, el canal de Youtube de Patry Jordan, que cuenta con más de tres millones de suscriptores. Esta entrenadora personal sube rutinas de entre 15 y 60 minutos a su canal, en el que también hay consejos de salud o nutrición. Además, a través de su página web se puede descargrar gratuitamente su libro en PDF y los calendarios de entrenamiento.

El famoso metodo Kayla

Patry Jordan es la versión española de la guró del fitnes internacional, Kayla Itsiness. Esta australiana de 24 años se hizo famosa a nivel mundial con su “Metodo Kayla”, una combinación de entrenamiento y dieta que asegura un cambio radical en 12 semanas.

Las fotos en Instagram de sus seguidores, con el típico antes y después, se hicieron virales dándole más de seis millones de seguidores en esta red social. Tiene su propia aplicación web para hacer el seguimiento de los entrenamientos y su propio libro en el que explica el método.

Una industria millonaria en auge

¿Y cómo se gana dinero si prácticamente todo es gratis? Puede parecer absurdo compartir tus conocimientos de forma gratuita en Internet, pero lo cierto es que se trata de una industria millonaria que reporta grandes beneficios a estas gurús del fitness.

Pese a que el acceso a todo el material es gratis, las Youtubers e Instagramers ganan dinero a través del ‘product placement’, es decir marcas de ropa deportiva como Nike, Adidas o Reebok que pagan porque sus productos aparezcan en estos vídeos.

Además, a raiz de su popularidad en las redes sociales se publican libros, se crean marcas, se hacen eventos, masterclasses, etc. Toda una comunidad de consumidores creada a partir de un personaje público.

No hay datos seguros sobre cuánto dinero mueve la industria de la publicidad en redes sociales, tampoco los youtubers son muy dados a compartir su salario. El ingreso que reciben por cada visita a uno de sus vídeos debe sumarse a los patrocinios directos y a los indirectos, también muy comunes en la industria: viajes pagados, merchandising o productos gratuitos.