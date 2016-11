Cardio Kick Boxing: una apasionante modalidad del Fitness

Cardio Kick Boxing (CKB) es una apasionante modalidad del Fitness que está teniendo gran aceptación, es una combinación de movimientos técnicos de una disciplina de autodefensa como el boxeo y gracias a ello es uno de los deportes aeróbicos más completos.

Con esta actividad mejoramos la condición física en un ambiente de mucha energía, donde no existe la coreografía complicada, si no que son sesiones más intensas por la ejecución de sus movimientos, donde el acompañamiento de la música es un elemento muy motivador. Muchas personas piensan que el CKB y las artes marciales son deportes que propician la violencia, pero la verdad más que ser deportes agresivos nos enseñan a controlar nuestras emociones, y nos brindan grandes beneficios. A diferencia de otros deportes en el CKB se ejercitan todas las partes del cuerpo no únicamente los brazos y las piernas, el entrenamiento comprende ejercicios para una mejora de la fuerza y el tono muscular, velocidad en los movimientos, acondicionamiento aeróbico y anaeróbico, flexibilidad, resistencia, coordinación motora gruesa y coordinación mano-ojo.

En este entrenamiento tan completo, la composición del cuerpo cambia reduciendo la grasa y mejorando notablemente la figura lo que representa una ganancia en el autoestima del practicante. Al entrenar CKB se obtienen beneficios como son el control de peso , una mayor energía, huesos más sanos y fuertes, menos riesgos a enfermedades cardiacas, retraso del envejecimiento, reducción del estrés, mejora de la imagen corporal, mayor fuerza y mentalidad positiva. Cada quien puede plantearse sus propios objetivos dentro de este deporte a corto, mediano, y largo plazo. El ir dominando la técnica hace que las personas se entusiasmen y quieran aprender más, quizá esta sea la cualidad más importante del CKB, que al ser las técnicas tan variadas y sencillas de aprender resultan muy divertidas.