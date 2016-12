Cinco tips de Sascha Fitness para sobrevivir Navidad sin engordar

Muchas personas ven noviembre y diciembre como los meses apropiados para darle rienda suelta a todos los antojos. Cuando en realidad las festividades son esencialmente dos días y uno que otro día especial que escogimos para reuniones entre amigos o familiares.

Lo que tienes que hacer es sencillamente darte un día a la semana para matar tus antojos navideños en una comida, toma decisiones inteligentes la mayoría de los días. Tienes que entender que si te desatas por un mes entero pierdes todo lo que has venido cosechando.

Tips.

1. No abraces el sedentarismo. Mantente activo haciendo ejercicio, recuerda que hacer ejercicio es como cepillarse los dientes, uno lo hace principalmente por salud y porque tu cuerpo lo necesita. Además es una de las herramientas más grandes que tienes para mantenerte. La meta en diciembre no debe ser mejorar composición corporal, rebajar, lo más realista es que te plantees mantenerte y tu aliado principal será el ejercicio. Trata de hacer ejercicio cinco veces a la semana.

2. No vayas a las fiestas y reuniones con hambre. Saltarse comidas es contraproducente, torna al metabolismo más lento e incrementa ansiedad. Trata de hacer una comida pequeña antes de una fiesta para que vayas con menos apetito.

3. Está comprobado que comemos el 92% de lo que está en el plato. Cuando vayas a una fiesta y hayan cositas de picar elige un plato más pequeño y así evitas sobrepasarte en las cantidades. Si vas a una cena divide el plato regular en 3, llena la tercera parte con proteína, el otro tercio con vegetales y deja los alimentos densos en calorías y carbohidratos para ese otro tercio del plato. Comparte el postre con otra persona. La idea es que quedes satisfecho, no que llegues al punto en el que te sientas mal físicamente.

4. Cuidado con las bebidas alcohólicas. El cuerpo no puede metabolizar grasa y alcohol al mismo tiempo. Es decir, si tomas demasiado haces que la prioridad de tu cuerpo sea sacar el alcohol del sistema y metabolizarlo, deja de quemar grasa como normalmente lo hace y pierde la habilidad de reservar carbohidratos en forma de glucógeno con eficiencia. Es más probable que lo que comas se acumule como grasa y además el metabolismo se torna más lento.

OJO: No es para ser extremista y alarmar. Es anormal no tomar unos tragos en Navidad. La idea es ser inteligente: Si te vas a dedicar a comer cuida la bebida y viceversa. Aléjate de bebidas como el ponche de crema o el ron Pope, son bombas de calorías, carbohidratos, azúcar y alcohol. Opta por bebidas como vino, vodka o espumante: champaña/cava.

5. Deja la mortificación. Eres humano, de repente comiste en exceso, más de un día a la semana y te sientes mal, ¿suena familiar? no te castigues por eso, todo tiene solución, concéntrate en el aquí y en el ahora y en tomar decisiones saludables a partir de ese momento, todo tiene solución.

Y si eres de las Fitness extremas: por relajarte un día a la semana en las fiestas no pasa nada. Un día no va anular seis días de comida saludable. Disfruta de las fiestas y de la comida sabrosa navideña y en ese día de la semana que te vas a comer tu plato navideño cómelo con todos los hierros porque es una vez al año que se prepara este tipo de comida y la vida se pasa en un instante. Todo está en la moderación y no caer en obsesiones ni excesos.