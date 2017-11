El fitness que se viene: las modalidades de ejercicios que prevalecerán en 2018

Modalidades al margen, en Argentina además, los coachs tienen que lidiar con las características del aficionado al deporte, que no es la ideal. Tangona lo describió que el argentino es sedentario. No le gusta moverse. “De hecho, el 70% no se mueve. Y el 45% es obeso o tiene sobrepeso“. Es por ello que el experto puntualiza en la importancia del entrenador, para generar el hábito y la motivación de entrenar de modo que sea una costumbre sostenible en el tiempo. “Lo que compra el empresario común es voluntad, que es lo que no tienen”, concluyó.

El mundo fitness vive en constante ebullición. Permanentemente surgen nuevas disciplinas y métodos para trabajar el cuerpo, que buscan revolucionar o evolucionar algún viejo ejercicio.

Algunos pasan al olvido, otros en cambio acaparan muchos adeptos y se convierten en tendencia. A la par están los que se mantienen, sostenidos por la popularidad. Las modalidades clásicas, que acumulan una gran cantidad de seguidores. ¿Qué deparará el rumbo en 2018?

Un amplio informe de la American College of Sports Medicine (ACSM) expuso hacia dónde irán las tendencias del mundo fit en el próximo año. Consultando a 114,455 profesionales de la actividad física y la salud de todo el planeta, realizó un diagnóstico para conocer las futuras novedades.

El entrenamiento por intervalos está al tope de las preferencias entre los expertos (Getty)

La encuesta global, efectuada por duodécimo año consecutivo incluyó datos de Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, Canadá, Alemania, India, Italia, Singapur, Taiwan, Venezuela, Suiza, Jamaica, Sudáfrica, Grecia, Finlandia y Egipto, entre otros. También Argentina. Entre ellos, Daniel Tangona y Guido Ferrari, certificados en la National Council Strength Fitness.

El listado fue confeccionado en base a la opinión de profesionales del deporte. Está supeditado a su visión y no a la de atletas profesionales y aficionados. Una selección que abarca desde los más afamados, pasando por los de mayor crecimiento, hasta llegar a aquellos que causan furor en otras latitudes.

El uso de tecnología para medir el rendimiento continuará en crecimiento (Getty)

Con respecto a la edición pasada, se mantienen algunos estilos, aunque también se perciben ciertas modificaciones. El muy valorado HIIT -o entrenamiento por intervalos- encabeza el ranking. El entrenamiento grupal y la tecnología wearable (aquellos dispositivos que se utilizan para diversas mediciones) completan el podio.

Luego, el entrenamiento con peso corporal (calistenia), el entrenamiento de fuerza, el yoga, el entrenamiento personal, los programas para adultos mayores y el funcional conforman el top ten. En el medio se cuela “los profesionales del fitness formados, certificados y con experiencia”, que atiende una regulación que depende de cada país o de cada estado, y que está muy cuestionada, afirma Tangona.

El yoga, con todas sus diferentes variantes, no perderá vigencia (Getty)

Al igual que en años anteriores continúa sin figurar el ejercicio como prevención de la obesidad y el sobrepeso en niños. Por el contrario, tienen gran preponderancia los foam rollers, una herramienta versátil para complementar variantes que contribuyan a la flexibilidad y la movilidad.

El foam roller es un complemento liviano e ideal para usar antes y después de la rutina de entrenamiento

Claudia Lescano, licenciada en preparación física y alto rendimiento, cuenta a Infobae que desde hace unos años la actividad física se orienta más a optimizar la resistencia de las personas, a explotar el rendimiento, elevando el grado de dificultad. Por ejemplo, las ultramaratones: estas pruebas invocan un esfuerzo más grande que en una maratón, que de por sí ya es una carrera de suma exigencia.

Pero hacia adelante avizora (y desea) que “como tendencia se tenderá más a buscar la salud en el ser humano, a utilizar el ejercicio físico como instrumento para una vida más saludable”. “Como lo estamos haciendo actualmente en el fitness es un desgaste terrible para el cuerpo”, agregó.

Detalla además que en Europa la modalidad del electrofitness, una de mayor afluencia popular por estas épocas, va en decadencia, a diferencia de lo que sucede en el país.

La actividad física grupal se encuentra entre los diez primeros (iStock)

“Mi mirada hacia el deporte y la actividad física es desde la salud. Se puede hacer alto rendimiento, pero siempre teniendo la salud como punto fundamental -comentó-. Nosotros estamos viendo que cada vez se ven más enfermedades metabólicas -como alzheimer o diabetes-, desgraciadamente hay mucha gente lesionada y llegamos a la vejez con el cuerpo muy cansado”, apuntó.

En línea con ello, la especialista lleva adelante un programa llamado Fit Up, el primer sistema de entrenamiento creado especialmente para mejorar la sensibilidad a la insulina (la capacidad que tiene el músculo de captar la glucosa), un protocolo de ejercicios que diseñó durante años. La experta en metabolismo señala con optimismo que estos estilos de entrenamientos predominarán a futuro.

Anualmente, profesionales certificados del deporte se reúnen para analizar el estado de la actividad física a nivel global (iStock)