La psicología de las personas que están a dieta

Las personas que están a dieta viven basándose en un conjunto de reglas que se centran en alimentos permitidos y prohibidos. Y esto afecta también a la personalidad y la forma de actuar en ciertos casos, por eso, aquí vamos a exponer ciertos comportamientos observados en estudios científicos.

Diferentes comportamientos según la dieta

En un estudio hecho en EEUU se les dieron a las personas a dieta un par de manzanas (100 kcal) o dos tabletas de chocolate (100 kcal). Quienes comieron el chocolate se hicieron notar a sí mismos que estaban rompiendo su dieta y fueron más permisivos en la comida subsecuente. Aquellos que comieron las manzanas continuaron con su dieta.

En la Universidad de Toronto, se les dio a las personas que estaban a dieta y a otras que no lo estaban un batido con leche con muchas calorías, seguido de helado de libre acceso. Las personas que estaban a dieta comieron más helado que aquellas que no lo estaban. Esto se debe a un fenómeno conocido como “regulación contraria”. Al tener alterado el sistema de regulación, fueron incapaces de detectar señales de apetito y de esta manera no compensaron la precarga de calorías.

Más recientemente, en la Universidad de Penn State se realizó un estudio donde a las personas estudiadas se les dio un yogur media hora antes de la comida. Se vio que las mismas que cuidaban su peso comieron más a la hora de la comida que los otros. Parece ser que las personas a dieta tenían un deficiente control de apetito y eran incapaces de compensar los consumos previos de alimento.

Los psicólogos han mostrado que las personas que habitualmente están a dieta tienden a tener una personalidad más emocional que aquellas a quienes les tiene sin cuidado su peso. También tienden a ser más obsesivos y menos capaces de concentrarse.

Esto no es una verdad universal, solo son ciertos comportamientos que se han observado con diversos estudios científicos, pero esto puede variar según la persona estudiada, “Cada persona es un mundo“.