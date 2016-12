Ocho tips para mantener el estilo fit en Navidad

Las fiestas navideñas no tienen por qué evitar que nos mantengamos en forma. Lo principal no es privarse si no moderarse. Podemos comer nuestro plato favorito, pero en porciones pequeñas, de esta manera evitamos saltarnos la siguiente comida, como consecuencia del exceso.

Aunque sea una época de celebración, no tienes porque comer si ya estás satisfecho. Asimismo, mantén la actividad física por más mínima que sea, sin tomar a la navidad como una excusa para el sedentarismo. Aquí algunos consejos para mantener tu estilo fit en esta época:

– Adorna tu casa con la Navidad y mantente en movimiento. Esto es algo que practicas todos los días con el ajetreo cotidiano, pero es especialmente importante durante las vacaciones. No te sientes en el sofá después de comer, puedes cambiarle las luces al árbol o aprovechar el día para salir a pasear con los amigos. De ésta manera evitarás sentirte hinchada y ayudarás al organismo a procesar mejor las comidas pesadas de estos días.

– Entrenamientos rápidos. Incluso si sólo tienes 10-20 minutos para entrenar debes hacerlo. Te proponemos hacer un entrenamiento de alta intensidad o un entrenamiento de calistenia durante 15 minutos. Se pueden realizar en cualquier sitio, no hace falta que vayas a un gimnasio y podrás obtener resultados excelentes.

– Hidrátate cual reno ¿Sabías que a veces sentimos hambre cuando realmente nuestro cuerpo está sediento? Cuando quieras alcanzar ese turrón que sobró de anoche, toma un vaso de agua y tras un rato plantéate si realmente sigues teniendo hambre. Si beber agua te supone un acto aburrido, te propongo que pruebes con saborizantes especiales para agua. ¡Los hay de muchos sabores y colores! Aprovecha y da un toque de color a tus bebidas.

– Papá Noel reparte todos los regalos en una sola noche, ¿y tú? Si solo puedes entrenar un día a la semana, aprovecha el tiempo y hazlo de forma productiva. Realiza un entrenamiento de grandes grupos musculares, éstos consumirán más energía y las calorías adicionales que puedas ingerir a lo largo de la semana realmente irán hacia una buena causa: reparación y recuperación muscular.

– Regálate antojos. Satisfaz tus apetitos de forma saludable. Debes aprovechar estas fechas para descargar tu cerebro del día a día. Existen muchas recetas deliciosamente sanas que pueden ayudar a satisfacer la tentación.

– El carbón para las que se portan mal. Aprende a decir “no”. ¿Paseando puedes encontrarte toda clase de dulces navideños, o ese cachito que sobra tiene tu nombre? Realmente sólo tú sabes lo que has comido y cuándo lo has hecho. Denegar el ofrecimiento te ayudará a construir un hábito sólido. A lo largo de la semana te sorprenderás de cuántas veces te has negado y el pequeño-gran esfuerzo que has realizado.

– La magia de la Navidad. Renueva los clásicos. Puedes permitirte disfrutar de tus favoritos, aquellos que quizás tienen más calorías. Cuanto más comes, más anhelas y más difícil es dejar de comer después. Aun así, debes saber en qué medida consumirlos y sobretodo disfrutar de ellos.

– Los nueve renos de Papá Noel ¿Tienes un grupo de amigos que entrena regularmente? No dejes que tus compañeros se relajen y tira de ellos. No aflojéis cuando llegue el turrón. Aprovecha estas fechas para entrenar con un look más navideño, ¡Además de realizar la rutina será divertido! Propón a tu grupo una cena fit después de la jornada. Así cualquiera entrena en navidad, ¿verdad?

– He sido buena todo el año… ¿Me traerán regalos éste año? Si has estado trabajando a lo largo del año, no tienes de que preocuparte. Recuerda el concepto de “engordar”, puede que subas peso en la báscula, ¿pero… realmente es grasa? Probablemente sean kilos de retención y de impurezas que podrás perder fácilmente. Sigue estos consejos, pero sobretodo no te obsesiones en estas fechas. Debes relajarte y disfrutar de la magia de la navidad, éste será el mayor regalo.

No te sientas mal si realmente has pecado, el cuerpo necesita satisfacer sus deseos para sentirse feliz. Aprovéchalo y tu autoestima se sentirá recompensada. Cuando llegue la regularidad, podrás rebajar los posibles excesos que hayas tenido. Siempre es mejor salir de esa mentalidad negativa, sé positiva, lo hecho está hecho.

Pon creatividad en tus menús de navidad y adapta los entrenamientos. Ahorrar un poco de calorías adicionales o quemar un poco más siempre te ayudará a lo largo del proceso, pero no es crucial. Recuerda, no se trata de lo que haces en este momento, sino lo que haces a lo largo del año. ¡Los mejores resultados requieren tiempo!