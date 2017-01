Si tu propósito este año es ser fitness, te decimos cómo

Entre los propósitos de año nuevo hacer ejercicio es uno de los que no falta; pero si lo que deseas este año es dar un paso más y pasar a ser parte de la legión de los hombres y mujeres fitness, esto es lo que debes tomar en cuenta:

Consigue un programa de ejercicios adecuado para ti

Puede que quieras que la rutina de ejercicios te ayude a aumentar tus glúteos o te sirva más una rutina de entrenamiento crossfit para quemar grasa. Cada mujer tiene diferentes aptitudes. Es posible que tengas antecedentes quirúrgicos donde un ejercicio puede no ser adecuado para ti. Siempre consulte a un entrenador calificado para asegurarte de que el programa de acondicionamiento físico no te hará daño. Si el programa de acondicionamiento físico no es para ti, sólo será una causa de frustración y lesiones.

Establece metas realistas

Asegúrate de que el cuerpo que quieres lograr sea en un período de tiempo factible y realista. El programa también debe ser práctico y sin falsas esperanzas. Es importante ser consciente de los obstáculos que te encuentras en tu vida diaria. Esto te ayudará a saber qué programa se adecua más ti. Y una vez que ya tienes un programa adecuado, entonces se puede establecer metas y plazos que sean realistas.

Los ejercicios deben trabajar la mayoría de tus músculos

La razón principalmente es que cuando se desarrollan músculos, quemas más calorías y disminuye las grasas en tu cuerpo. Se recomiendan ejercicios multi-articulares que son eficaces y ahorran tiempo.

Crea un sistema

Lleva una bitácora con el avance y ve aumentando gradualmente la dificultad de los ejercicios.

Realiza una serie de ejercicios en 10 repeticiones

Trate de hacer cada repetición con el menor impulso tanto como sea posible.

Dale variedad

Cada programa de ejercicio debe tener una variedad. Para que puedas cambiar los ejercicios, las metas y los conjuntos de cada mes para mantenerte motivada y hacerlos en cualquier lugar. Hacer esto te ayudará a evitar aburrirte y perder energía física y mental.

Constancia, la clave

Es la mejor manera de mantener los niveles de energía alto.