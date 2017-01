Samsung y Under Armour revolucionan el mundo fitness con nuevas apps

Samsung Electronics Co. Ltd. presentó este jueves una colaboración con Under Armour, la innovadora y revolucionaria marca de ropa deportiva, para ofrecer una auténtica experiencia de fitness a través de una serie de dispositivos portátiles de Samsung, combinando los productos líderes en tecnología móvil de Samsung con la experiencia de interconectividad de Under Armour.

Ya sea que los usuarios rastreen la nutrición, los entrenamientos diarios, las rutas para correr o simplemente busquen un entrenador personal digital para una mayor motivación, esta colaboración mantendrá a los usuarios al tope de sus metas personales.

En ese sentido, esta colaboración reúne lo mejor de la tecnología de uso de Samsung con el rendimiento deportivo incomparable de la marca Under Armour”, dijo Younghee Lee, Vicepresidente Ejecutivo de Mercadeo Global y Negocio Portátil de Comunicaciones Móviles de Samsung Electronics.

“Los entusiastas del fitness tendrán una experiencia emocionante cuando se trata de la integración de diseño práctico y aplicaciones inteligentes para las actividades relacionadas con los deportes”, dijo.

Under Armour desarrollará cuatro de sus aplicaciones de salud y fitness de renombre mundial para el Samsung Gear Fit2, Gear S2 y Gear S3, proporcionando a los entusiastas del fitness una experiencia deportiva perfecta y cómoda, así como acceso a la comunidad digital de Under Amour.

Las aplicaciones de fitness estarán disponibles como parte de la suite Under Armour Connected Fitness®, incluyendo UA Record ™, MyFitnessPal®, MapMyRun® y Endomondo™. Junto con la integración, Samsung ofrecerá funcionalidades únicas a los usuarios de Gear Fit2, Gear S2 y Gear S3.

Los clientes de Samsung Gear Fit2 tienen acceso a las aplicaciones UA Record™, MapMyRun® y MyFitnessPal® desde el 4 de enero de 2017 y la aplicación Endomondo™ también estará disponible para Gear Fit2 en enero. Los clientes de Samsung Gear S2 y Gear S3 también podrán descargar el conjunto de aplicaciones a principios de 2017 con funciones completas.