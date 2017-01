Cómo tomar tu batido de proteínas post-entrenamiento de forma adecuada

La alimentación desempeña un papel fundamental en los objetivos que tengas en mente, ya sea si estás pensando ganar masa muscular o si buscas perder grasa. No importa si te la pasas entrenando horas y horas en el gimnasio. Al final de cuentas, si no comes lo que debes comer en el horario que debes comer, los resultados que ganarás no serán los más óptimos e incluso a la larga, serán nulos.

Este tipo de errores es incluso cometido por personas que llevan años entrenando y que no cuentan con el apoyo o supervisión de un entrenador capacitado, pues aunque realizar rutinas intensas se convierte en algo normal con el pasar del tiempo, lo cierto es que la fisiología del cuerpo no deja de asombrarnos cada vez más.

Como ya sabemos, la alimentación para ganar peso es totalmente diferente a la de perder peso. Una persona que entrena diariamente a alta intensidad debe dotar al cuerpo de los carbohidratos necesarios para obtener la energía de cara al ejercicio. Por esa razón, antes de empezar con el entrenamiento es muy importante consumir alimentos ricos en carbohidratos con alto índice glucémico que funcionarán como combustible para rendir al máximo.

Pero qué pasa después de entrenar, ¿toca usar el mismo método? Para nada, y es que debido a que los músculos trabajados literalmente están destrozados debido al estrés del ejercicio, debemos consumir ya no sólo carbohidratos, sino también proteínas y otros compuestos que garantizan una correcta recuperación de los músculos y por tanto, a su crecimiento.

Aquí es donde entran en juego los batidos de proteína. Aunque bien podría ser fácil comerse un buen filete y una exuberante porción de arroz, lo ideal es consumir proteínas que el cuerpo pueda asimilar fácilmente para no repercutir en la recuperación.

¿Qué tipo de batidos tomar post-entrenamiento?

Esto depende mucho de la intensidad a la que se haya trabajado. Una buena opción sería mezclar:

Entre 60 y 70 gramos de carbohidratos, según el peso corporal

2 a 3 cucharadas de creatina

15 y 20 gramos de glutamina

3 porciones de whey protein

Todos estos ingredientes se mezclan preferentemente en un vaso con agua para facilitar la absorción.