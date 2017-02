Omar Ávila: la importancia de renovar la MUD para acabar con las disputas internas

El diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Omar Ávila, en una entrevista exclusiva para El Clarín web expresó que es necesario cambiar la vocería del bloque opositor para acabar con las disputas internas.

Para lograr este cambio, el diputado Ávila presentó una propuesta de 16 puntos, en los cuales indicó el parlamentario como primer punto la necesidad urgentemente de realizar una plenaria donde serán escogidas las nuevas autoridades que representarán a las 26 organizaciones que conforman la coalición de partidos que adversan al régimen de Nicolás Maduro.

En otro punto el parlamentario indicó que es necesario la renuncia del actual Secretario General de la Mesa de Unidad, Chuo Torrealba, que a su juicio abandonó el cargo al igual que el presidente de la República Nicolás Maduro al no cumplir con sus funciones, como no solo al no convocar desde hace un año la plenaria de la Mesa de la Unidad, sino que ha dado declaraciones a nombre de toda la unidad sin haberla reunido ni una sola vez.

El diputado Ávila señala que es importante que en coalición opositora se deslastre del denominado G4 (Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular) quienes a juicio del parlamentario han secuestrado la vocería de la unidad en nombre de los distintos partidos que la conforman.

“Nosotros proponemos entre otras cosas que se renueve las vocería ya que somos 26 organizaciones políticas ya que como estamos pidiendo ampliaciones para que se incorporen nuevas organizaciones“. Indicó Avila.

También el Diputado Ávila, señala que la Mesa de la Unidad Democrática ha perdido de vista la realidad en la que vivimos, por lo que a su juicio los principales políticos que representan a la misma están desconectados de la misma, en un país que cada 18 minutos matan a un venezolano, donde hay un grave problema de escasez de alimentos y medicinas, donde más de 3 millones de venezolanos están hurgando en la basura para ver si consigue algo con que alimentarse.

“Por eso y para finalizar, fíjate demostrar nosotros podemos hacerlo desde los gobiernos regionales y municipales pero además como vamos a gobernar en “UNIDAD”, donde nosotros estamos proponiendo que los gobiernos locales regionales y municipales nuestros, gobiernen en una sola dirección la cual sería para el país, no para un partido político igual, para que podamos mostrarle a la gente, como cuando nosotros también lleguemos al gobierno, vamos a gobernar real y de verdad. No en base a un interés partidista como tal”. Agregó Ávila.

“Además esta amplitud se tiene que ver también en la asamblea nacional y permitiendo a todos los Diputados que nos incorporemos para que desde el hemiciclo, podamos también emitir nuestras opiniones, nuestros aportes estatales y no que tengamos que buscar otros espacios para poder comunicar esto y muchas otras cosas más. Porque sería inaceptable que a estas alturas después de 18 años siga la soberbia, la falta de humildad, entre muchos de nuestros compañeros, bueno donde digamos que algunos actores quieren imponer la antigüedad, mientras que otros su supuesto recorrido dejando de lado la mejor capacidad, sobre todo estamos en comienzo de este siglo XXI, donde la política ha cambiado, ya que aquí no se puede imponer un radicalismo y todo esto ha traído como consecuencia precisamente eso, donde la mayoría este trabajando por sus intereses olvidándose del pueblo, donde esta lucha interna ha favorecido al gobierno, quitándonos el revocatorio, retrasando las regionales, y en este momento incluso corremos el peligro que con el fulano cuento de la guerra económica, es posible estas votaciones o elecciones se sigan retrasando, por eso es que hay que avanzar para llegar a lograr una salida democrática”.

Puedes escuchar completa la entrevista del Diputado Omar Ávila aquí.