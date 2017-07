Raúl Piñango: “Debemos salir a votar enarbolando la bandera de la paz”

Para Raúl Piñango, candidato a constituyentista sectorial por el municipio Revenga, la Asamblea Nacional Constituyente va ser el lugar más democrático, jurídico, constitucional y de debate para garantizar no solamente la paz que tanto necesitamos los venezolanos, sino el escenario para el diálogo abierto y sincero en el logro de soluciones para lo productivo, alimentario, seguridad y salud en todo el país.

Raúl, es natural de Tierra Nuestra, en el municipio Revenga, un consejeño que ha visto crecer a su municipio y su gente en todos los aspectos, desde muy joven milita con la izquierda, iniciándose en el parlamento juvenil a los 11 años, luego se unió a la juventud del MVR en la era del comandante Hugo Chávez, pasando a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, trayecto en el cual la fundó en este municipio, escalando y alcanzado responsabilidades políticas y de gobierno, entre ellas actualmente integra el estado Mayor de Alimentación.

¿Cuál va ser la primera propuesta que harás desde el municipio Revenga para la Asamblea Nacional Constituyente?

En los recorridos hechos por las comunidades, el tema principal es reimpulsar lo productivo y económico, pienso que allí debemos enfocarnos todos los constituyentistas para darle respuesta inmediata a estos dos temas. Estoy seguro que con ello acabaremos con el desabastecimiento y la guerra económica.

El presidente Nicolás Maduro ha sido reiterativo con el llamado a la paz y al diálogo. ¿De qué manera piensa usted la ANC será el escenario para lograr estos objetivos?

Esta asamblea va lograr solucionar primero el choque de poderes que estamos viviendo actualmente, en los cuales en la mayoría de los casos han sido propiciadores de violencia, debemos hablar con las cúpulas y líderes de la derecha para lograr la paz y que mejor escenario democrático y constitucionalmente hablando que esta ANC. Estoy seguro vamos a lograr importantes acuerdos como una de las principales iniciativas del presidente Nicolás Maduro.

Una de las situaciones que más ha golpeado a los venezolanos ha sido el desabastecimiento y la inflación. ¿Cómo, con qué instrumento jurídico se puede evitar estos dos males?

Hemos visto a todos los candidatos que están en esta aspiración a la ANC, su gran mayoría profesionales, expertos economistas, administradores, juristas, empresarios, en fin gente con mucho preparación para crear instrumentos legales que den soluciones contundentes a la inflación como principal enemigo, al desabastecimiento y sobretodo potenciar al 1000% la producción, eso lo vamos a lograr.

¿Cuál considera usted debe ser al menos tres propuestas para mancomunar los municipios del eje este para tener una mejor producción alimentaria, turística, seguridad, vialidad y servicios?

Nosotros como venezolanos confiamos en la producción, por ello apostamos a lo socio productivo pero ahora con un mayor seguimiento, un mayor control, corregir lo que este malo. Fíjate algo, el eje este de Aragua tiene una particularidad y potencial muy importante y está en lo agrario, lo turístico, lo empresarial y para ello estoy seguro contaremos con los industriales para perfeccionar todo esto, incluyendo los servicios públicos.

¿Por qué debemos votar este 30 de julio, sabiendo que la oposición no inscribió a sus candidatos?

Debemos votar enarbolando las banderas de la paz y el diálogo, allá ellos y sus imperios quienes no los dejan actuar en democracia. No habrán candidatos propios de la MUD, pero si hay muchos no afectos al gobierno y a la revolución que ven la ANC como el lugar ideal para el entendimiento y por ello están participando.

¿De qué manera usted está convenciendo al pueblo a confiar en esta elección?

El pueblo de Revenga me ha visto crecer, sabe cómo amamos nuestra patria, sabe la confianza que le hemos dado al poder popular para avanzar en la práctica del ejercicio productivo, de lo económico, lo social. Nosotros sabemos que solamente el pueblo salva al pueblo, por ello en nuestros debates con las comunidades hemos escuchado y plasmado importantes propuestas para ser llevadas a la ANC como la voz que los va a representar para que se concreten en la nueva carta magna.