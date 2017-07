Ricardo Molina: La ANC será el escenario ideal para el diálogo sincero y transparente

Para Ricardo Molina, candidato territorial para la Asamblea Nacional Constituyente por el estado Aragua y ex ministro de transporte y comunicaciones, la convocatoria hecha por el presidente Nicolás Maduro para este evento inédito debido a la participación ampliada con cada representante en el país, permite hoy consolidar y blindar un escenario no solamente para el diálogo nacional y la paz, sino también para perfeccionar y adaptar nuestra carta magna a los tiempos actuales de modo que el poder comunal tenga realmente su rango constitucional en la transformación social, económica y productiva dentro desde la comunidad hacia afuera.

¿Usted confía en este escenario para el verdadero diálogo nacional?

El presidente Nicolás Maduro en reiteradas oportunidades invitó al diálogo nacional a la oposición, convocó a alcaldes, gobernadores, parlamentarios, líderes de partido de la derecha para entenderse y con ello resolver las diferencias políticas hablando. Ellos pusieron condiciones, entre ellas fuera en cadena nacional, presencia de tres ex presidentes, presencia del Papa y otras exigencias a la cual el presidente Nicolás Maduro accedió, y hubo un tiempo en que el diálogo avanzó, pero recibieron la llamada de los “jefes internacionales”, rompiendo con los acuerdos ya logrados, entre ellos dejar el desacato desde la Asamblea Nacional al haber incorporado tres diputados ilegalmente, violando las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia.

Ante esta negativa constante, el presidente Maduro convocó la ANC integrada por 545 constituyentes territoriales y sectoriales electos por el pueblo, quienes representarán una mayoría ampliada, muestra de esto en que cada municipio del país habrá un constituyente, siendo un proceso inédito en comparación con la carta magna del año 1999, donde la representación municipal fue del 35%. También cada sector y movimientos tendrá representatividad creando con un esto un verdadero escenario para al diálogo de todos, situación que a la derecha les molesta, debido a que ellos sólo incluían en sus convocatorias a las “élites”, a sus burgueses, a los llamados poderosos, el pueblo jamás tuvo representación.

¿Una vez electa la ANC, cuál será la prioridad?

Estimamos a que a más tardar desde el 3 de agosto debemos estar instalados con un diálogo más abierto y ampliado, para ello estamos preparados gracias a la experiencia vivida con la Constitución de 1999. Lo primero debe ser poner en práctica las mesas de constituyentes para discutir no solamente los objetivos propuestos por el presidente Nicolás Maduro. También las propuestas que salgan del pueblo y para ello ya en plena campaña las estamos escuchando y analizando, recordando y teniendo como principio que esta ANC deber ser amplia, abierta y transparente, será el espacio para que hasta los sectores de las derecha lleven sus propuestas, eso sí, sin condicionamientos, y así cuando tengamos el producto final, nos veremos representados todos.

¿De qué manera se puede blindar esta nueva constitución?

Yo soy de la propuesta hecha por el presidente Nicolás Maduro, de convocar a un referendo aprobatorio para esta nueva constitución, pero es potestad de los constituyentistas convocar a este proceso como órgano máximo en el país. Estoy seguro que con ello no solamente vamos a blindarla, también el pueblo con su aprobación se sentirá aún más identificado por haber participado directamente en su elaboración.

¿Considera que el sistema de justicia del país debe ser modificado?

Los constituyentes electos debemos crear actos, leyes y decretos constituyentes inmediatos para garantizar la paz, la productividad, la justicia. Aquí debemos revisar el sistema de justicia en todos sus niveles, revisarlo para adecuarlo a las nuevas necesidades, crear instrumentos sancionatorios desde lo máximo del TSJ hasta los tribunales municipales. Debemos revisar el funcionamiento y normas de la Fiscalía, ya que a veces su autonomía les permite ponerse en contra de los intereses del pueblo y eso lo vivimos recientemente.

Desde la ANC una vez instalada, otra de las acciones inmediatas será conformación de la Comisión por la Verdad, la Justicia y el Perdón, como una iniciativa “magnánima” del presidente Maduro, en la cual el perdón se convierta en un compromiso verdadero con la sociedad de no seguir atentando contra ella, de llamados a la violencia, de desconocer el estado de derecho.

¿Cómo desde la ANC se podrá combatir la especulación, la corrupción, el desabastecimiento?

Nosotros de manera inmediata vamos a disponer de los instrumentos legales para combatirlos, para ello daremos poder y facultades al pueblo representado en el poder comunal para acabar con la especulación, la corrupción, el desabastecimiento, el acaparamiento que tanto nos ha golpeado como producto estratégico de guerra por parte de la derecha. En este sentido, le daremos ese empoderamiento con rango constitucional así como está en los poderes nacionales, regionales y municipales, para que desde la comunidad, con una estructura de poder ellos mismos combatan estos delitos con acciones directas acompañadas de severas sanciones no como la plasmadas en la Ley de Precios Justos, la cual por cierto es objeto de burla por parte de los multados. Debemos crear sanciones que vayan desde lo administrativo hasta lo penal bien fuerte, dirigido a aquellas empresas, fábricas y comercios que especulen. Ejemplo si usted compró algún rubro con recursos preferenciales del estado para venderlos a precios especuladores del 1000%, yo le confisco la mercancía, lo multó, le quitó los permisos comerciales y lo confiscado lo vendo al pueblo, con ese dinero lo invertimos en bien social para la comunidad.

Usted ha expresado la necesidad de cambiar el modelo educativo. ¿Cómo es eso?

Yo insisto en el empoderamiento del Poder Comunal con rango constitucional, desde allí vamos a resolver muchas injusticias, vamos a garantizar una verdadera producción económica con sentido socialista y justa, tendrán las herramientas para garantizar la equidad. Pero también debemos garantizar una buena educación no solamente desde la escuela, también desde el hogar, para ello debemos profundizar, revisar el sistema educativo, no se justifica que un muchacho que va a la escuela, el liceo o la universidad este protestando en las calles, irrespetando nuestros símbolos patrios al voltear al revés la bandera nacional.

Por esto debemos fortalecer y motivar nuestros ideales, nuestra historia, garantizar una formación no capitalista desde la pequeña edad hasta la universitaria, hay que revolucionarlo partiendo desde el mismo docente, dejar de ser profesionales de 15 y último, tener la convicción de sentido patrio. Fíjate de un caso que me asombró de un muchacho que tenía 60 inasistencias en la escuela, y su maestro, el director o el dueño del plantel no se percató de eso, entonces nos preguntamos qué paso allí. Hay que volver a la civilidad del ciudadano, para ello hay que hacerlo desde la edad preescolar hasta la universitaria.