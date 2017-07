El actor que dio voz a la rana René está furioso por su despido

AFP Fuente

El actor que dobló durante casi tres décadas la voz de la famosa rana René de los Muppets está furioso tras haber sido despedido por Disney, y dice sentirse traicionado.

Steve Whitmire, que dio voz a la rana René durante 27 años, dio una entrevista al diario New York Times donde se queja amargamente de su despido.

El actor asumió el personaje en 1990, luego de la muerte de Jim Henson, el fundador de los Muppets y voz original de la rana René, debido a una neumonía. Fue despedido en octubre pasado.

“Este es el trabajo de mi vida”, dijo Whitmire al diario. “La única cosa que he hecho en toda mi vida adulta, y me lo han quitado. Simplemente no puedo comprender por qué no podíamos resolver esto”.

Whitmire dice que Disney no le hizo ninguna advertencia previa antes de despedirlo por lo que él considera razones menores, como su manera de comunicarse con los ejecutivos.

No está claro por qué aguardó nueve meses antes de expresar su descontento de manera pública.

Disney, que adquirió los Muppets en 2004, presentó a Whitmire como una persona hostil con sus compañeros de trabajo y difícil en negociaciones contractuales. Miembros de la familia de Henson dijeron que apoyaban su despido, según el Times.

“Planteamos preocupaciones sobre la repetida conducta empresarial inaceptable de Steve en un periodo de muchos años, y él fracasó en responder al feedback de manera consistente”, dijo Debbie McClellan, jefa del Muppets Studio, al periódico.

“La decisión de separarse fue difícil y hecha en consulta con la familia Henson, y tiene todo su apoyo”, agregó.

“Tenía una política de riesgo calculado muy agresiva en las negociaciones de contrato”, dijo Lisa Henson, presidenta de la Jim Henson Company.

Dijo que Whitmire se oponía tajantemente a tener un sustituto, no quería aparecer en ciertas ocasiones y “chantajeaba a actores más jóvenes” al negarse a aparecer en el show con ellos, según el Times.

Ni Disney ni la familia Henson pudieron ser contactados inmediatamente para comentar la información.

Matt Vogel, un veterano marionetista de Henson, es la nueva voz de la rana René.