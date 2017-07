La mayoría exige silencio para ver Juego de Tronos

Una nota publicada por el diario The New York Times e intitulada How Quiet Should You Be During ‘Game of Thrones’? Fans Disagree (¿Cuánto silencio se necesita para ver Juego de Tronos? Hablan los fans) levantó la polémica, otra más, acerca de la ya interminable serie televisiva de HBO.

Wanda Fultz y su marido han tenido no pocos problemas. “Es muy probable que luego de 41 años de matrimonio, mi esposo y yo tengamos algunos roces al sintonizar un nuevo capítulo”, dijo la mujer.

“Mi esposo tiene la mala costumbre de hacer comentarios durante el show lo que me vuelve loca”, explicó Fultz en una carta enviada al diario.

Una mayoría abrumadora coincide en señalar que requieren de silencio total a la hora del show. Algunos han llegado a afirmar que han perdido amistades debido a este asunto.

Meeghan Holaway, de 47 años, residente de Pasadena, California, escribió: Personalmente, veo cada capítulo sola y cuando alguien me invita, lo miro y le digo Estás loco?