MTV Videos Awards ya no hacen distinción entre hombres y mujeres

AFP Fuente

Artistas masculinos y femeninos se disputarán el premio al Nuevo artista del año en los próximos MTV Video Music Awards, ya que la cadena estadounidense ha decidido abandonar la última distinción de géneros que existía en sus categorías.

La empresa anunció este martes en Instagram las nominaciones para los próximos premios, que serán entregados el 17 de agosto en Los Ángeles.

Por primera vez ninguna categoría hará distinción entre hombres y mujeres.

MTV explicó que su rol es “romper” las barreras y que cuando suprimió todas las categorías de género en los MTV Movie y TV Awards de este año, hubo reacciones positivas.

El rapero Kendrick Lamar lidera con ocho las candidaturas, entre ellas la de vídeo del año por “Humble”, un clip donde ofrece una mirada irónica sobre la fama y en el que aparece vestido de papa y de Jesús en la última cena.

Con cinco nominaciones le siguen Katy Perry con “Chained to the Rythm” y The Weeknd con “Reminder”.

Cuatro hombres y dos mujeres están en liza para conquistar el título de artista del año: Kendrick Lamar, The Weeknd, Bruno Mars, Ed Sheeran, Ariana Grande y Lorde.

La cadena también anunció la creación de la nueva categoría “Mejor combate contra el sistema”, para premiar vídeos que “inspiren a los espectadores a movilizarse para combatir la injusticia”.

Los primeros aspirantes son John Legend con “Surefire”, que aborda el sentimiento anti-inmigrante y anti-musulmán en Estados Unidos, e “Immigrants: We Get the Job Done” de la comedia musical de gran éxito “Hamilton”.

Compiten también en esta nueva categoría “Black SpiderMan” del rapero Logic, “Light” de Big Sean, ambas sobre la discriminación racial, “Scars to your Beautiful” de Alessia Cara sobre la imagen de uno mismo y “Stand Up/ Stand N Rock #NoDAPL” del rapero y miembro de los Black Eyed Peas, Taboo, contra el oleoducto Dakota Access.

Los vencedores serán determinados por los fans que voten en www.vma.mtv.com.

Por lo general, la ceremonia de entrega de los premios es un pretexto para el espectáculo y, a veces también, para la excentridad en la alfombra roja: Lady Gaga vestida con un vestido de carne cruda, Madonna besando a Britney Spears en el escenario o Beyoncé desvelando su vientre de embarazada de su primer hijo con Jay Z.