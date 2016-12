El acoso de Vin Diesel a una periodista brasileña: “Dios, eres tan hermosa, salgamos de aquí”

La periodista brasileña Carol Moreira se ha “decepcionado” de la estrella de cine estadounidense Vin Diesel, a quien entrevistó durante su gira por Brasil donde promocionaba su última película ‘xXx: El regreso de Xander Cage’. Lamentablemente para la reportera la entrevista se tornó “incómoda” cuando el actor empezó a señalar constantemente la belleza de Moreira.

“Dios, eres tan hermosa. Mírenla, ¿cómo se supone que voy a hacer esta entrevista? Miren a esta mujer. Es tan hermosa. Háblame nena. Salgamos de aquí, vamos a almorzar. Por Dios, la amo. Miren lo hermosa que es. Estoy enamorado, eres increíblemente sexy”, repetía Diesel a lo largo de los 10 minutos que duró la entrevista, e incluso se acercó de rodillas hacia la “mujer más bella de Brasil”.

Tras el video de la entrevista, publicado en las cuentas de las redes sociales de Moreira, la periodista ha confesado que se sintió “muy incómoda”. “Empezó a decirme que era muy hermosa, interrumpió tres veces la entrevista para hablar de ello. Me reía, completamente incómoda”, dijo.

“No sabía bien qué hacer. Me reía porque era una situación muy delicada. No me gustaba. En ese momento no sabía cómo reaccionar, pero verán que estaba incómoda, no fue elegante. Admiró mucho su trabajo, pero me decepcionó su actitud porque a cada rato me interrumpía la entrevista, para la cual me preparé tanto, para hablar de mi belleza”, agregó.