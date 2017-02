Angelina Jolie presenta en Camboya su película sobre los Jemeres Rojos

AFP Fuente

Angelina Jolie presenta este sábado en el sitio de los célebres templos de Angkor en Camboya su nueva película sobre los crímenes perpetrados por el régimen de los Jemeres Rojos, en un país con el que tiene fuerte afinidad por ser la tierra natal de su hijo adoptivo Maddox.

Supervivientes del sanguinario régimen comunista y el rey camboyano, Norodom Sihamoni, formarán parte de los 1.500 invitados al preestreno de “First They Killed My Father” (“Primero mataron a mi padre”).

El filme es una adaptación del libro homónimo de la militante proderechos humanos Loung Ung, en el que recuerda los horrores vividos bajo el régimen que, con la excusa de implantar una utopía marxista agraria, dejó dos millones de muertos entre 1975 y 1979.

Loung Ung tenía cinco años cuando los Jemeres Rojos liderados por Pol Pot entraron en Phnom Penh, mandando a su familia a brutales campos de trabajo, antes de que pudiera escapar a Estados Unidos.

Esta es la segunda película de Jolie para abordar el tema del genocidio – en 2011 hizo un filme sobre el conflicto de Yugoslavia-, pero este último proyecto es mucho más personal.

Jolie adoptó a su primer hijo de un orfanato en Camboya en 2002, y ha recibido la ciudadanía camboyana.

La estrella hollywoodense afirmó en anteriores ocasiones que fue Maddox quien la había empujado a hacer esta película.

En una rueda de prensa en Siem Reap, Jolie describió Camboya como “un segundo hogar”, añadiendo que había elegido el libro de Loung Ung porque quería contar la historia de los Jemeres “a través de los ojos de un niño”.

“Quería centrarme no solo en la guerra, sino en el amor de familia y en la belleza del país. De hecho, quería entender lo que podrían haber vivido los padres biológicos de mi hijo”, afirmó.

Maddox acompaña a su madre en el viaje y fue visto visitando el complejo de los templos de Angkor el viernes.

– Reparto e idioma locales –

En un tributo a los supervivientes, Jolie se ha asegurado de que la película fuera hecha por camboyanos y accesible a ellos.

Casi la totalidad del filme está rodada en idioma jemer y los miembros del reparto son casi todos locales, incluidos los dos niños protagonistas.

La película fue coproducida por Rithy Panh, el director más célebre de Camboya.

La familia del realizador murió durante los años de los Jemeres Rojos y ha realizado numerosos documentales para romper el silencio en torno al genocidio.

Loung Ung, descrita por Jolie como “amiga de la familia”, señaló que aunque la película se basa en su experiencia, todos los camboyanos podrán sentirse identificados con ella.

“La veo como la historia de todos nosotros”, dijo a la prensa.

Pese a la persecución de algunos de los principales dirigentes de los Jemeres, el genocidio sigue siendo un tema controvertido en el país.

El poderoso primer ministro Hun Sen, que fue un oficial del régimen antes de desertar y vivir fuera del país durante más de 30 años, se opone a la persecución judicial de otros responsables, pese a lo cual, hasta ahora el gobierno ha alabado la película de Jolie.

“La película refleja la brutalidad de los Jemeres Rojos”, señaló a la AFP Sin Chanchhaya, director del departamento de cine y de difusión cultural camboyano.

“Es un asunto muy importante para nosotros. Los camboyanos están muy interesados (por la película)”, añadió.

El preestreno en Angkor será seguido de varias proyecciones en todo el país. La película será difundida al resto del mundo dentro de siete meses a través del sitio de ‘streaming’ Netflix.

Los actos públicos de Angelina Jolie se han vuelto inusuales desde su divorcio el pasado septiembre del actor estadounidense Brad Pitt, por lo que su aparición para presentar la película era muy esperada.