Critican a Andrew Garfield por sus comentarios sobre los gay

Los citados comentarios de Andrew Garfield sobre cómo se preparó para interpretar el personaje de un hombre gay no cayeron nada bien.

El actor está protagonizando la producción londinense Angels in America y, según el reporte de la revista Gay Times, generó toda una controversia cuando reveló durante un evento que había investigado parte del papel mirando el reality “Ru Paul’s Drag Race”.

“Cada domingo, ocho amigos llegaban a mi casa y sólo veíamos a Ru”, aseguró. “Esta es mi vida fuera de la obra. Ahora mismo soy un hombre gay, sólo que sin el acto físico. Eso es todo”, añadió.

Sin embargo, varias personas en redes sociales se ofendieron con las declaraciones de Garfield.

Andrew Garfield es “gay sin el acto físico” por que ve a RuPaul.

Andrew Garfield dice que es gay porque ve l RuPaul’s Drag Race. Ya sabes, como ese chico que piensa que es asiático porque mira a Naruto.

El actor, quien también interpretó a Spiderman, confesó además que quería hacer lo correcto a través de la historia de la obra.

“Hasta donde sé, no soy un hombre gay”, señaló Garfield. “Tal vez tenga un despertar en mi vida más tarde, algo que, estoy seguro, será maravilloso y podré explorar esa parte del jardín, pero ahora mismo estoy solitario en mi área, que también es maravilloso. Lo adoro, pero una gran preocupación era ¿qué derecho tengo yo para interpretar este increíble papel gay?”, insistió.

Garfield agregó que la producción ha sido su “experiencia creativa más gratificante”.

“Tenía que confiar en que eso era lo correcto y Tony (Kushner, el escritor de ‘Angels in America’) me había preguntado y tal vez si me hubiera preguntado, era lo correcto”, explicó Garfield. “Era como honrar, hacer justicia y conocer mi historia”.