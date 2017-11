“Qué fea eres”: Un estilista venezolano humilla a Miss Tierra durante su coronación

RT Fuente

En las redes sociales se han difundido imágenes bochornosas en las que un estilista venezolano se burla prácticamente en la cara de la ganadora del concurso de belleza Miss Tierra 2017, la filipina Karen Ibasco.

La escena tuvo lugar la noche del pasado sábado durante la ceremonia de coronación de la ganadora de este certamen, celebrada en la ciudad de Pásay, Filipinas. “Qué fea eres. Eres horrible”, gritó Giovanni Laguna, quien por lo visto se encontraba a poca distancia de la flamante Miss Tierra.

“Que fea eres, eres horrible” … Qué pena ajena me da Giovanni Laguna con eso que le gritó a la #MissEarth2017 … Había necesidad? pic.twitter.com/XlEXZfkVG4 — Luis Hurtado 🌈 (@LuHurt) 4 de noviembre de 2017

El venezolano fue blanco de fuertes críticas, y posteriormente pidió disculpas por su conducta, diciendo que se burló de Ibasco solo para reírse. “No lo hice con el fin de hacerla sentir mal, porque ella no me entendía. Simplemente era para reírnos. Me ha caído medio mundo por eso”, dijo Laguna, estilista de la representante de Venezuela en ese certamen de belleza.

El concurso Miss Tierra se celebra desde el 2001 para promover la conciencia medioambiental. Es considerado uno de los certámenes de su género más prestigiosos junto con Miss Mundo y Miss Universo. En la final, Ibasco se impuso a las representantes de Colombia, Rusia y Australia.