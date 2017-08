Filtran fotos de Kristen Stewart desnuda junto a su novia

MSN Fuente

La protagonista de Crepúsculo y su novia, la modelo Stella Maxwell, han sido víctimas de un hackeo en la red que ha provocado la filtración de unas imágenes subidas de tono de ambas. En ellas, la actriz aparece sin ropa detrás de su chica en el baño. Consternadas por el suceso, han exigido a los sitios web que retiren las fotos, ya que se han obtenido de manera ilegal.

Scott Whithead, abogado de Kristen Stewart (27), se ha puesto en contacto con los medios que han usado las imágenes para que las retiren, ya que su publicación supone una violación del ‘copyright’, puesto que ellas tienen los derechos de las fotografías y nadie puede usarlas sin su permiso.

No es la primera vez que pasa algo así entre las celebrities. Sin ir más lejos, hace una semana se filtraban unas instantáneas de Anne Hathaway (34) en las que aparecía desnuda junto a su marido. Y es que las actrices de Hollywood son el objetivo de los piratas informáticos. Jennifer Lawrance o la mismísima Scarlett Johansson son otras de las intérpretes que han sido víctimas de esta sustracción ilícita de sus fotografías.

Aunque Stewart nunca ha ocultado su bisexualidad, fue su madre la encargada de confesar a los medios la orientación sexual de su hija. Desde entonces, se ha podido ver a la ex de Robert Pattison paseando enamorada con diferentes parejas. Desde finales del año pasado, es el ángel de Victoria’s Secret quien ocupa su corazón y con quien ha protagonizado las polémicas instantáneas. No obstante, Kristen confesó durante una entrevista que quiere “probarlo todo”, por lo que no es de extrañar que la volvamos a ver salir con algún chico, aunque por el momento está felizmente enamorada de Stella Maxwell.